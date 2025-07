Avís urgent de Francesc Mauri en complicar-se les pluges al migdia

per Iker Silvosa

Les primeres hores de dimecres 23 de juliol han estat marcades per l'arribada de ruixats que, tot i que localment intensos, entraven dins del previst. Tanmateix, a mesura que ha avançat el dia, l'atmosfera ha començat a mostrar un comportament molt més inestable i perillós del que s'havia anticipat.

Al migdia, les tempestes han evolucionat ràpidament, i tant el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) com l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) han activat sengles avisos de nivell vermell, el màxim a l'escala de risc. Un missatge del meteoròleg Francesc Mauri ha encès totes les alarmes: “In crescendo en algunes comarques centrals i prepirinenques. Precaució!”.

El radar meteorològic actualitzat al migdia mostra amb claredat com les precipitacions s'han intensificat a l'eix central del país, amb nuclis tempestuosos molt actius sobre el Solsonès, Osona, Bages i el Berguedà. Aquestes comarques, ja assenyalades a les previsions inicials, han passat a encapçalar la llista de zones amb perill extrem (6/6) a causa de la combinació de pluges torrencials, aparell elèctric, pedra de gran mida i possibles fenòmens convectius greus, com esclafits o fins i tot tornados.

| Meteocat, @troposferica20

L'evolució ha estat tan ràpida que el Meteocat ha actualitzat en temps real els seus mapes d'avís, destacant la urgència del moment i sol·licitant a la ciutadania que es resguardi immediatament en llocs segurs.

Confirmada l'alerta vermella: l'episodi entra en el seu punt més perillós

Segons la informació oficial, el tram horari més crític se situa entre les 12:00 h i les 17:00 h, quan es preveu que les tempestes convectives assoleixin la seva màxima maduresa. Francesc Mauri ha alertat també del risc a comarques prepirinenques, com el Ripollès i la Garrotxa, on els ruixats han guanyat en organització i potència. La imatge del radar, compartida pel mateix meteoròleg, evidencia nuclis compactes i persistents, amb un senyal molt clar de potencial sever.

Aquest tipus de situacions, que es desenvolupen amb una velocitat inesperada, exigeixen una reacció immediata de les autoritats. Per això, tant Protecció Civil com el comitè tècnic del CECAT han mantingut una reunió de seguiment constant per coordinar actuacions i preveure possibles evacuacions, interrupcions de trànsit o talls de subministrament si les tempestes impacten de manera directa en nuclis urbans o infraestructures crítiques.

Més enllà de la pluja, un dels factors que més preocupa és el vent associat a les cèl·lules convectives. Ja s'han registrat ratxes de més de 90 km/h, amb danys en mobiliari urbà i arbres caiguts en zones com Vic i Manresa. La pedra, en alguns casos de més de 2 cm de diàmetre, ha provocat afectacions en vehicles i cultius. Paral·lelament, els organismes de conca com l'ACA i la CHE estan fent un seguiment actiu de l'evolució dels rius menors, rieres i barrancs que podrien experimentar crescudes sobtades.