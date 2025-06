Un jove crea el primer canal de YouTube de Star Wars en català

El món de la comunicació ha canviat molt en els últims anys. La gent no només s'informa a través dels mitjans tradicionals, com la premsa escrita i la ràdio, sinó que explora altres vies. És en aquest sentit que neixen els continguts a les xarxes socials i, molt especialment, a plataformes de difusió de vídeos com YouTube.

Avui us volem explicar el cas d'un català que és un fan de Star Wars i, alhora, també gran defensor de la llengua. Ha volgut fer la combinació perfecta i ho ha fet: un canal que parla de la saga i ho fa en la llengua dels catalans. Estem parlant de Darth Segador.

En una entrevista, aquest creador de contingut ha demanat defensar la llengua i ha posat un exemple molt clar. A la pel·lícula doblada, es veu en Han Solo que parla en català a un alienígena verd. Llavors, es planteja, "per què canviem de llengua davant d'una persona que, pels seus trets físics, ens pensem que no parla català?"

Català a YouTube

Crear continguts en català a YouTube és essencial per a la normalització, promoció i supervivència de la llengua en l'era digital. El català, tot i ser una llengua amb milions de parlants, continua sent minoritària en moltes plataformes globals, i YouTube no n'és l'excepció. Per això, la presència de vídeos en català té un impacte molt més gran del que sembla:

| PixaBay

Visibilitat i normalització. Publicar en català ajuda que la llengua es vegi com quelcom natural, quotidià i apte per a tot tipus de temes, des de l'humor fins a la ciència. Això ajuda a normalitzar-ne l'ús fora de l'àmbit estrictament escolar o familiar.

Oferta per a les noves generacions. Els infants i joves consumeixen moltíssims vídeos. Si només troben contingut en castellà o anglès, perden una oportunitat de viure el català en contextos moderns, actuals i tecnològics. Tenir contingut en català els dona referents i models d'ús actualitzats.

Diversitat temàtica. Tradicionalment, l'oferta de continguts en català ha estat limitada a certs mitjans. YouTube permet parlar de qualsevol tema: videojocs, maquillatge, ciència, història, humor, ressenyes de productes… tot és vàlid, i això mostra que el català és una llengua tan funcional com qualsevol altra.

Comunitat i pertinença. Els creadors catalans poden generar comunitats pròpies, interactuar amb els seus seguidors i crear un sentit de pertinença. Això és clau perquè la llengua tingui presència real en la vida digital.

Eina d'aprenentatge. Per a qui està aprenent català, veure vídeos en aquesta llengua (especialment de temes que els interessen) és una manera amena i natural de millorar la comprensió, vocabulari i pronunciació.