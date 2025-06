Última hora sobre els embassaments catalans: La joia de la corona, bones notícies

En un context de volatilitat hídrica i amb l'arribada de l'estiu a l'aguait, els embassaments catalans mantenen una situació privilegiada respecte a la resta de l'Estat. Tant els de la conca interna com els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre presenten avui, dijous 12 de juny, dades que consoliden la tendència d'estabilitat i fins i tot millora respecte als promitjos dels últims anys. Tanmateix, el veritable protagonista de la jornada és un dels embassaments de muntanya més emblemàtics de Catalunya: Cavallers, que s'alça avui com l'autèntica joia de la corona en la gestió hídrica catalana.

Cavallers: l'embassament més ple de Catalunya

L'embassament de Cavallers, situat al bell mig del Parc Nacional d'Aigüestortes i Estany de Sant Maurici (Alta Ribagorça, Lleida), és avui l'embassament català amb més percentatge de capacitat de tota la xarxa. Amb un 99,43% d'ompliment, Cavallers es presenta pràcticament a vessar, marcant un dels millors registres no només d'aquest any sinó de l'última dècada

Aquest embassament, de caràcter principalment hidroelèctric i amb un paper essencial en la regulació ecològica de l'alt Noguera de Tor, sol beneficiar-se del desgel i les abundants precipitacions de primavera al Pirineu. La seva situació actual garanteix no només la seguretat de subministrament per a la producció elèctrica, sinó també la preservació dels ecosistemes d'alta muntanya i l'equilibri hídric de la capçalera del sistema Ebre

| Google Imagenes

El bon estat de Cavallers és, a més, un excel·lent termòmetre del comportament climàtic recent: l'acumulació de neu i pluja a cotes altes ha permès que els embassaments pirinencs com aquest es mantinguin en nivells òptims, fins i tot quan altres embassaments més meridionals ja acusen l'evaporació i l'augment de la demanda

Situació de la resta d'embassaments: els més i els menys

Analitzant el conjunt d'embassaments catalans de la conca de l'Ebre, la situació continua sent molt positiva. A hores d'ara, la mitjana d'ompliment se situa en el 91,98%, una xifra espectacular si la comparem amb el 62,82% registrat fa exactament un any. A més de Cavallers, destaquen altres embassaments que superen el simbòlic llindar del 90%:

Terradets: 96,57%

Talarn: 99,32%

Riba-roja d’Ebre: 95,29%

Rialb: 98,77%

Oliana: 94,34%

Basserca: 93,79%

Aquesta concentració d'embassaments per sobre del 90% garanteix una extraordinària seguretat hídrica per al territori, facilitant tant el consum humà com el subministrament agrícola i industrial, així com el cabal ecològic dels rius

Tanmateix, no tots els embassaments presenten dades tan positives. Guiamets és el que mostra la pitjor situació, amb només un 19,03% de la seva capacitat. Aquest petit embassament al sud de Catalunya acusa especialment la manca d'aportacions i pateix habitualment una pressió més gran per l'ús agrícola en períodes de sequera

Conca interna: estabilitat en màxims, però amb contrastos

A la conca interna catalana, el balanç també és molt favorable. Els embassaments més grans com la Baells (96,91%), Susqueda (89,81%) i Sant Ponç (90,90%) mantenen el tipus i se situen entre els més plens de Catalunya. L'embassament de Sau, tot i no superar el 70% (66,26%), segueix lluny de les xifres crítiques de fa tot just un any. Només embassaments com Siurana (25,97%) i, en menor mesura, Riudecanyes (60,81%), mostren encara una certa feblesa, tot i que els seus volums tenen un pes menor en el sistema global