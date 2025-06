Alerta de l'AEMET a Catalunya, temperatures màximes: Cap de setmana molt calorós

Al cor de la vall del Segre, el temps sembla que s'ha aturat en ple estiu, tot i que el calendari tot just frega la meitat de juny. Els carrers de Lleida han començat a mostrar aquella calma artificial que només es produeix quan la calor obliga a buscar refugi. Tanmateix, l'atmosfera té preparada una seqüència de dies en què el termòmetre serà el gran protagonista i la població haurà d'extremar la precaució.

Un episodi càlid que no dona treva: evolució prevista

Durant la jornada d'ahir, Lleida va tornar a situar-se en el focus meteorològic estatal en registrar la temperatura més alta de tot Espanya i signar la jornada més calorosa de l'any a Catalunya. Lluny de remetre, la situació tendeix a consolidar-se els pròxims dies, mantenint tota la depressió central de Lleida sota avisos oficials per temperatures màximes emesos per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

Els mapes de risc mostren un escenari clar: l'avís groc (risc) persistirà, especialment entre dijous 12 i dissabte 14 de juny, amb la possibilitat d'assolir màximes de 36 a 37 graus centígrads en zones de la plana i el Prepirineu. El color s'intensifica i s'estén, segons les últimes imatges, afectant no només Lleida sinó també comarques de l'interior català i bona part del nord-est peninsular.

| Getty Images, LightSecond

Pronòstic detallat: temperatures extremes i radiació solar molt alta

La previsió per avui, 12 de juny, indica un ambient majoritàriament serè i un mercuri que escalarà fins als 34°C, amb mínimes al voltant dels 19°C. Tot i que el risc de precipitacions és baix (20%), el vent de component sud-oest podria accentuar la sensació tèrmica, amb ratxes moderades de fins a 24 km/h i una humitat relativa al voltant del 39%. Però la dada clau serà l'índex de radiació ultraviolada (UV), que arribarà al nivell 9, considerat molt alt, fet que exigeix una protecció solar reforçada.

Demà divendres, 13 de juny, l'ambient serà lleugerament més inestable, amb nuvolositat variable i una probabilitat de pluja que puja al 40%, tot i que sense acumulats significatius. El vent girarà a nord-est i augmentarà en intensitat (22 km/h, amb ratxes de 33 km/h), mentre la humitat pujarà lleugerament al 41%. Les màximes es mantindran a l'òrbita dels 34-36°C, un llindar molt elevat per a aquesta època de l'any.

De cara a dissabte 14, s'espera una lleugera pujada tèrmica, amb màximes previstes de 37°C a la depressió central de Lleida i 34°C en àrees del Pirineu de Lleida (especialment la conca de Tremp i la vall del Segre). El risc de precipitacions tornarà a caure al 20%, i el vent bufarà fluix de l'est. La humitat baixarà al 35%, accentuant el risc de deshidratació. L'índex UV es mantindrà en valors de 8, fet que implica condicions perilloses per a l'exposició solar.

El fenomen respon a la irrupció d'una massa d'aire càlid d'origen africà, canalitzada per l'anticicló i reforçada per la subsidència atmosfèrica, fet que provoca un estancament de l'aire i l'acumulació de calor a les capes baixes. A més, la depressió central de Lleida sol ser una de les zones més vulnerables davant d'aquests episodis, a causa de la seva orografia i escassa influència marítima.

Aquests valors no només són inusuals per al juny, sinó que anticipen la possibilitat que l'estiu 2025 sigui especialment dur a l'interior català. A més, la persistència de nits càlides —amb mínimes que no baixaran dels 19-20°C— dificultarà la recuperació nocturna i podria incrementar el risc per als col·lectius més vulnerables, com persones grans i infants petits.