Jorge Rey sentencia sobre el temps de finals de juliol: 'Muntanya...'

Iker Silvosa

A simple vista, els últims dies de juliol semblen oferir un clima més propi d'un estiu moderat que d'una onada de calor abrasadora. Sobretot, després d'aquests dies tempestuosos amb què hem hagut de lidiar a Catalunya. Les tardes conviden a passejades tranquil·les, i les nits permeten dormir sense ventilador a bona part del nord peninsular.

Tanmateix, aquesta atmosfera serena amaga al darrere una dinàmica atmosfèrica molt més activa del que sembla. I és que, mentre l'anticicló de les Açores segueix fermament ancorat, noves borrasques atlàntiques comencen a moure's amb decisió des de latituds altes, generant un joc de contrastos que marcarà la fi de juliol i l'inici d'agost.

Un final de mes sota la influència dels extrems

Durant els pròxims dies, el comportament de l'atmosfera estarà regit per dos grans actors: d'una banda, les masses d'aire càlid africanes, que impulsades per vents del sud faran pujar els termòmetres fins a límits extrems a zones del sud peninsular. De l'altra, les borrasques atlàntiques, que en despenjar-se pel nord portaran amb elles aire més fresc, inestabilitat i tempestes ocasionals, sobretot al nord i a l'est del país. Així ho preveu el jove meteoròleg Jorge Rey al seu nou canal de YouTube.

La previsió indica que regions com Extremadura, Andalusia oriental i la Regió de Múrcia podrien arribar, i fins i tot superar, els 40 ºC entre divendres i diumenge. En contrast, les comarques del nord peninsular, especialment al Cantàbric i el Pirineu català, notaran un descens tèrmic a partir de dilluns, amb màximes que baixaran fins als 24-26 ºC, i presència de nuvolositat i ruixats puntuals.

Aquest comportament s'explica per la interacció entre l'anticicló de les Açores, que bloqueja l'avanç de fronts plujosos cap al centre i sud, i la irrupció ocasional de depressions en alçada procedents de l'Atlàntic nord. Aquestes últimes seran responsables de les tempestes de tarda, que s'aniran generalitzant a la meitat nord i en alguns punts del nord-est peninsular a mesura que avanci la setmana.

Una calor intensa que donarà pas a canvis

Malgrat l'estabilitat aparent, els pròxims dies estaran marcats per un ascens generalitzat de les temperatures. Fins i tot en àrees tradicionalment temperades, com la Plana de Vic, el Pla d'Urgell o la Depressió Central Catalana, les màximes es mouran entre els 35 i 37 ºC. La combinació d'altes temperatures i humitat, especialment a zones costaneres com Barcelona o Tarragona, generarà una sensació tèrmica notablement superior.

El moment de més calor s'espera entre dissabte 27 i dimarts 30 de juliol, coincidint amb l'entrada d'aire càlid subtropical des del nord d'Àfrica. Aquesta situació afectarà també les comarques de l'interior de Girona i Lleida, on el risc d'incendis forestals serà molt elevat a causa de la calor, el vent de component sud i la sequedat acumulada.

Però no tot serà calor extrema. A partir de l'1 d'agost, l'entrada d'una nova vaguada atlàntica facilitarà l'arribada de tempestes, especialment a zones com el Pirineu oriental, el Prepirineu, i punts de l'interior del País Valencià i la Franja de Ponent. Aquestes precipitacions podrien venir acompanyades de calamarsa i fortes ratxes de vent, cosa que marca un gir significatiu en el patró atmosfèric de la península.

Agost començarà amb tempestes: vigilància especial al nord

Segons els models actuals, l'inici d'agost vindrà marcat per una major inestabilitat, especialment a la vessant nord del país. A partir del dia 2, s'espera una reactivació de les tempestes convectives, afavorides per la irrupció d'aire fred en alçada i el contrast tèrmic amb les capes baixes, recalentades durant dies consecutius.

Aquesta situació podria derivar en episodis de precipitació intensa i localitzada, amb acumulats de fins a 30-40 mm en poques hores a zones muntanyoses del País Basc, Navarra, Pirineu català i comarques interiors de Girona, amb especial atenció al Ripollès, la Garrotxa i el Berguedà.

A més, aquesta mateixa entrada atlàntica provocarà un descens tèrmic més marcat en aquestes àrees, tot i que les comarques del sud català com el Baix Ebre o el Camp de Tarragona amb prou feines notaran aquest alleujament tèrmic.