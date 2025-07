Avís d’última hora del Meteocat: Pluges intenses des d’ara en aquestes zones

per Joan Grimal

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha emès un nou avís de situació meteorològica de perill per intensitat de pluja. El nivell d'alerta és 1/6, el més baix de l'escala, però suficient per mantenir-se atents davant possibles xàfecs intensos en diverses zones del territori.

Precipitacions destacables entre dijous i divendres

Segons el Meteocat, l'episodi de pluges començarà la nit de dijous 24 de juliol a les 20:00 h i s'allargarà fins a la matinada de dissabte 26, a les 02:00 h. Les precipitacions previstes podrien superar els 20 mm en només 30 minuts, un llindar considerat significatiu i que pot provocar incidències puntuals.

La distribució de les pluges serà local, és a dir, no afectarà de manera generalitzada tot el territori, però sí que podrà provocar xàfecs intensos i puntuals a les comarques assenyalades.

Comarques amb perill moderat per pluja

Els mapes del Meteocat mostren que les comarques amb risc moderat (nivell 1 o 2) es concentren principalment al litoral i el prelitoral: el Baix Ebre, el Montsià, el Baix Camp, el Tarragonès, el Baix Llobregat, el Maresme i el sud de la Selva. També apareixen afectades parcialment zones de l'interior com l'Urgell i la Segarra.

L'evolució del risc al llarg del dia 25 indica que les franges horàries amb més probabilitat de xàfecs intensos són entre les 12:00 i les 18:00 hores, i es mantindrà localment actiu fins a les 24:00 h. Tot i així, a les primeres hores del dia no es preveu cap situació destacada.

Xàfecs amb calamarsa i tempestes

L'avís meteorològic no es limita només a la intensitat de la pluja, sinó també als fenòmens associats. El Meteocat adverteix que molts d'aquests xàfecs poden anar acompanyats de tempesta i, localment, de calamarsa o pedra. Aquesta combinació pot incrementar el risc de danys materials lleus.

Per aquest motiu, Protecció Civil recomana no aparcar vehicles sota arbres ni a prop de rieres, evitar creuar torrents o zones inundables, i revisar els desaigües de balcons i terrasses per facilitar l'evacuació de l'aigua.

Avisos successius durant la setmana

Aquest avís se suma al que ja es va emetre per dijous 24 de juliol, també amb nivell 1/6, que va afectar zones centrals i del sud del país. En aquell cas, les pluges es van concentrar entre les 18:00 i les 24:00 h, deixant registres puntuals de més de 25 mm en pocs minuts en punts del Vallès, la Segarra i la Ribera d’Ebre.

Aquesta acumulació de situacions meteorològiques de perill reforça la tònica del mes de juliol, un mes especialment inestable i amb episodis convectius més freqüents de l'habitual. El contrast tèrmic entre l'interior i el litoral, així com l'elevada humitat ambiental, estan afavorint la formació de nuclis de tempesta amb certa virulència.

Seguiment i precaucions

Els serveis meteorològics recomanen seguir de prop les actualitzacions del Meteocat i de Protecció Civil durant les pròximes hores, especialment si es viu o es viatja per les comarques afectades. Qualsevol canvi en la previsió pot modificar l'abast i la intensitat de l'episodi.

Tot i que el nivell de perill és baix, la intensitat puntual de les precipitacions pot generar situacions de risc per acumulació d'aigua o inundacions locals. La col·laboració ciutadana i la prevenció són claus per evitar incidències innecessàries.