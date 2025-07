Sorpresa als embassaments catalans: Resistència davant les pluges intenses

La meteorologia tornava a apuntar a un dia històric per als embassaments catalans. Les pluges caigudes durant la jornada d'ahir i la passada matinada, especialment intenses en bona part del territori, feien presagiar pujades destacables en la capacitat de la majoria de pantans. Així va passar en la DANA que va colpejar Catalunya fa tot just uns dies.

Tanmateix, les dades publicades avui confirmen una sorpresa inesperada: lluny de créixer, la pràctica totalitat dels embassaments catalans s'han mantingut estables o han baixat lleugerament respecte a ahir, evidenciant una notable resistència del sistema malgrat el temporal.

L'explicació d'aquest fenomen es troba en la combinació de factors que marca la gestió hídrica estival. D'una banda, la demanda agrícola i urbana continua en màxims, i l'evaporació, accelerada per la calor que continua present tot i les pluges, limita l'impacte real de les precipitacions sobre les reserves embassades. Així, encara que molts rius i torrents han augmentat el seu cabal de manera espectacular, l'aigua emmagatzemada als grans embassaments amb prou feines ha variat.

| Relleus.cat

Descens controlat al Foix per evitar desbordaments

El cas més cridaner de la jornada és el pantà de Foix, que ha patit un descens controlat de més de cinc punts percentuals (-5,49%), quedant-se en un 93,52%. Aquesta caiguda no es deu a manca d'aportacions, sinó a un buidatge preventiu realitzat en coordinació entre l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i els ajuntaments de Cubelles i Cunit.

Després de l'episodi de desbordament de fa uns dies, que va causar danys al litoral i va posar en alerta la població, es va decidir obrir una de les comportes per alliberar més de 400.000 metres cúbics i guanyar marge de seguretat davant la previsió de noves pluges intenses. L'objectiu, evitar a tota costa que l'embassament, saturat de fang i amb part de les comportes inutilitzades, torni a convertir-se en una "bomba de rellotgeria" per a la zona baixa del Foix i les seves platges. I, tot i així, aquest matí s'ha tornat a témer per un possible desbordament que, afortunadament, no ha acabat produint-se.

A la resta del sistema, el panorama és de resistència inesperada. La Baells (89,44%), Susqueda (83,48%) i Darnius Boadella (68,41%) baixen tot just unes dècimes. Sau (63,78%) i Sant Ponç (85,76%) mantenen nivells similars als d'ahir, i només la Llosa del Cavall (+0,03) i Sant Ponç (+0,04) experimenten pujades testimonials. Riudecanyes (42,91%) continua sent el més castigat, amb una baixada de més de mig punt, però la tònica dominant a tot el sistema és d'estabilitat sorprenent, donades les pluges torrencials registrades.