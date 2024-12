Ens trobem els darrers dies de tardor i, amb això, el fred comença a fer els seus primers actes de presència. Durant aquest cap de setmana, ja hem pogut veure com diverses localitats s'han tenyit de blanc davant la caiguda d'altes cotes de neu i fins i tot han arribat als 30 centímetres. I si bé és cert que aquesta Borrasca de nom Darragh marxarà ja del nostre territori durant la jornada vespertina de dilluns, el perill no ha passat.

Com dèiem, al llarg del dia d'avui se segueix esperant que caigui una mica de neu a Catalunya, especialment al terç nord, on fins i tot s'ha establert l'alerta vermella durant el cap de setmana. Això sí, a la tarda ja ens establirem en una tendència de pujada de temperatures que s'allargarà tota la setmana. Per això, el gel desapareixerà i podrem tenir uns dies de certa treva meteorològic.

A moltes altres localitats del territori espanyol, de fet, han viscut també dies intensos amb la neu, especialment a Sòria i Burgos. Però caldrà estar alerta perquè, segons el jove meteoròleg Jorge Rey, a partir de diumenge que ve podria aterrar al nord peninsular una nova borrasca. Amb ella podrien arribar glaçades encara més fortes que les d'aquest cap de setmana acompanyades també de pluges intenses.

I per si això fos poc, Jorge Rey també ha anunciat que les cabanyoles comencen a predir situacions climatològiques extremes per d'aquí a un mes, aproximadament. En aquest ordre d'idees, és important mantenir-se alerta en tot moment i, sobretot, revisar les previsions temporals i obeir les recomanacions de les autoritats.

Si les cabanyoles ho diuen...

Jorge Rey, jove meteoròleg conegut per les seves encertades prediccions climàtiques, utilitza el mètode tradicional de les cabanyoles per preveure el temps. Aquest sistema, emprat durant segles, té l'origen en l'observació meticulosa de la naturalesa i els fenòmens atmosfèrics durant els primers dies de l'any. Tot i que no és una tècnica científica en el sentit modern, ha guanyat popularitat per la seva capacitat per anticipar patrons meteorològics a llarg termini.

El mètode consisteix a analitzar les condicions meteorològiques dels primers 12 dies de gener, cadascun representant un mes de l'any. Així, l'1 de gener correspondria al gener, el 2 a febrer, i així successivament. També es complementa amb l'observació inversa durant els dies posteriors (del 13 al 24 de gener), anomenats “retornades”, que serveixen per confirmar o ajustar les prediccions inicials.

Jorge Rey no només segueix aquest sistema tradicional, sinó que el complementa amb dades actuals de models meteorològics i la seva pròpia interpretació. Segons el jove meteoròleg, les cabanyoles permeten identificar tendències generals, com sequeres o pluges prolongades, encara que la seva precisió per a detalls concrets és limitada.

Tot i les crítiques de la comunitat científica, que considera aquest mètode poc rigorós, les cabanyoles segueixen despertant interès en la societat. La combinació de tradició i noves tecnologies que aplica Jorge Rey ha contribuït a popularitzar aquesta tècnica ancestral al món modern.