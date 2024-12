Impactants imatges de la nevada a set graus sota zero al Pirineu

per Iker Silvosa

Durant el cap de setmana, s'han ajuntat les alarmes per neu i vent a diverses zones del nord de Catalunya. Aquesta combinació meteorològica ha provocat situacions poc comunes, afectant la mobilitat i generant escenes de gran impacte visual. Aquestes condicions han marcat l'inici de les primeres nevades importants de la temporada al territori català, especialment a la zona nord.

Una de les imatges més impactants arriba des del Refugi Malniu, situat a 2.138 metres d'alçada al Pirineu català. En aquest enclavament, els termòmetres han registrat -6,7 ºC mentre la neu queia acompanyada d'una intensa tortura. Les imatges, compartides per les guardes del refugi, mostren un paisatge blanc fuetejat pel vent, que amb prou feines deixa visibilitat.

La ventisca és un dels fenòmens meteorològics més perillosos en alta muntanya. Quan la neu i el vent es combinen, es redueix dràsticament la visibilitat, cosa que augmenta el risc d'accidents. A més, les baixes temperatures extremes compliquen encara més qualsevol activitat a l'aire lliure, des del senderisme fins a les tasques de rescat.

El vent i la neu, amenaces reals

El Pirineu ha estat un dels grans protagonistes d'aquest cap de setmana hivernal, el primer de l'any, que fins i tot ha provocat alertes vermelles a tres comarques. Aquestes primeres nevades han desembocat en acumulacions importants en diferents punts, obligant a fer servir cadenes en diverses carreteres. A més, el vent ha contribuït a propagar incendis a altres zones de Catalunya, cosa que ha mantingut en alerta els serveis d'emergència.

En situacions com aquesta, els experts recomanen extremar les precaucions, evitar desplaçaments innecessaris i mantenir informat sobre l'estat del temps i les carreteres. Els refugis de muntanya, com el de Malniu, tenen un paper crucial oferint seguretat i abric als qui es troben enmig d'aquestes condicions extremes.

Durant aquest episodi, es van activar diferents alertes meteorològiques, com la Ventcat, que advertia de cops de vent forts al terç sud i al Pirineu. Tot i que el vent s'afeblirà gradualment a partir de la tarda, aquestes condicions recorden la importància d'estar preparats davant l'hivern que tot just comença. La imatge del Refugi Malniu només és un exemple de les impressionants escenes que deixa l'hivern al Pirineu. Aquestes condicions extremes, encara que perilloses, també destaquen la majestuositat i la força de la natura. Tot i això, per als habitants i visitants d'aquestes zones, la prioritat sempre ha de ser la seguretat. Les nevades i torpes són fenòmens que, encara que bells, han de ser tractats amb el màxim respecte.