Mario Picazo adverteix per avui, Dia de Tots Sants: 'Molta precaució a...'

Segueixen transcorrent les jornades i segueixen fent-ho banyades en una aigua amenaçadora que posa en alerta gran part de la geografia espanyola. La DANA ha aterrat aquest any a la Península amb voluntats malignes; Albacete i Màlaga i la seva perillositat en altres zones com Castelló, Tarragona o Cadis, ara el gran focus de perillositat s'ubica al sud. Sembla haver abandonat ja la zona mediterrània per ubicar-se ara a l'atlàntica.

I és que a la jornada d'aquest divendres festiu nacional, Huelva s'ha aixecat amb una alerta vermella preocupant i unes previsions que no conviden gens a l'optimisme. De fet, ja han rebut les recomanacions oficials de no sortir de casa, ja acumulacions d'aigua que poden produir-se són realment dantesques.

Així ho ha advertit el meteoròleg Mario Picazo, basant-se en les informacions oficials publicades pel servei d'Emergències 112d'Andalusia. s'ha concentrat aquest matí a primera hora i al llarg del dia el nivell de risc hauria d'anar baixant. Però si alguna cosa hem après d'aquesta fatídica. DANA és que no ens hem de fiar mai de la seva crueltat.

Primordial escoltar les autoritats

En situacions d'emergència, com durant episodis de pluges intenses, seguir els consells i les directrius de les autoritats és crucial per preservar la seguretat i minimitzar els riscos. Les fortes precipitacions poden desencadenar inundacions, lliscaments de terra i altres fenòmens que representen un perill seriós la integritat de les persones i la infraestructura. Davant aquest tipus de condicions, les autoritats emeten alertes i recomanacions específiques que busquen protegir la ciutadania de possibles accidents o tragèdies.

Una de les raons per les quals és vital seguir aquests consells és que les autoritats disposen d‟'nformació actualitzada i detallada sobre l'evolució del fenomen meteorològic, així com de la vulnerabilitat de cada zona. Els serveis d'emergència, meteorologia i protecció civil treballen conjuntament per avaluar i comunicar els nivells de risc, indicant a la població quan ha d'evitar desplaçaments o romandre en llocs segurs. Ignorar aquests advertiments pot portar a decisions imprudents, com ara creuar zones. inundades o intentar desplaçar-se en condicions adverses, cosa que augmenta el risc de quedar atrapat o patir accidents greus.