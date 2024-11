Les xifres de desapareguts per la DANA que fan témer el pitjor: 'Podrien ser...'

Transcorregudes ja un parell de jornades completes des que la fatídica DANA arrasés València, i oficialitzats, de moment, 155 morts a la Comunitat, el gran dilema i la gran preocupació es troba ara a la gent desapareguda. Són moltíssimes les persones que encara tenen algun familiar amb qui no han pogut contactar des de dimarts i el seu parador continua sent desconegut. Els serveis de rescat estan centrant els esforços ara precisament en això.

El que encara no ha transcendit, i té pinta que no ho farà de manera oficial, és la quantitat de persones desaparegudes. En cas de conèixer-les, les alarmes socials sonarien molt més fort, ja que tot apunta que la quantitat és força més elevada del que ens podem imaginar. Però en una catàstrofe com aquesta, és pràcticament impossible quantificar-ne el nombre exacte.

Tot i això, alguns actors s'han atrevit a mullar-se i han volgut pronunciar el nombre aproximat de persones en parador desconegut. Per exemple, El Español, a través d'informacions procedents de fonts no oficials, mostra quantitats properes a les 250 persones desaparegudes. Molt més catastròfic és la dada que va brindar el Dr. José Cabrera al programa Horizonte de la Quatre.

"Avui hi ha una llista provisional de desapareguts de més de 800 persones que no han contactat en totes aquestes hores que han passat del fenomen", començava informant el forense. "Garatges, cotxes, camps, masies..." sospitava com a possibles llocs d'aquestes persones. Després va afegir una teoria una mica més dantesca que no fa res més que, en cas de ser certa, aportar més ferocitat a l'assumpte. "Molts dels desapareguts no apareixeran mai perquè... ¿On va l'aigua? Al mar. I això és el que hi ha", sentenciava.

Segueix el perill

També adquireix certa preocupació el testimoni d'Amparo Fort, l'alcaldessa de Chiva, que explicava a l'Agència EFE que, encara que de moment han comptat deu víctimes a la localitat, se n'esperen moltes més. "Centenars", va concretar. Encara no hi han pogut accedir més enllà del nucli urbà; i en aquestes zones hi ha "cents de cotxes bolcats que segur que tenen persones a dins".

Durant els propers dies, doncs, els equips de rescat treballaran a preu fet per poder trobar totes aquestes persones i poder tancar aquest capítol com més aviat millor. Mentrestant, la DANA s'ha traslladat aquesta jornada de divendres festiu al sud-oest de la Península, amenaçant avui seriosament Huelva. A Tarragona i les Balears es manté l'alerta taronja, amb un nivell de perill de 4 sobre 6.