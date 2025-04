Jorge Rey confirma el dia que farà pitjor temps a Setmana Santa

La Setmana Santa és una de les èpoques més esperades de l'any, marcada per nombrosos desplaçaments, esdeveniments a l'aire lliure i celebracions tradicionals. No obstant això, aquest any, els plans podrien veure's afectats per condicions meteorològiques que sorprendran fins i tot als més previsors. Jorge Rey, conegut per haver anticipat fenòmens tan importants com la històrica tempesta Filomena, ja ha assenyalat al calendari la jornada que podria complicar seriosament aquests dies de descans.

Quin dia serà el pitjor i per què?

Segons l'última previsió del jove meteoròleg Jorge Rey, serà el divendres quan es registrin les pitjors condicions meteorològiques durant la Setmana Santa. Aquesta predicció coincideix plenament amb els models oficials facilitats per l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET), que també apunta al divendres com un dia marcat per l'arribada d'una baixa pressió atlàntica que provocarà una important alteració del temps.

| Twitter, InstaStudio, XCatalunya

L'arribada d'aquesta baixa portarà amb si dos fronts freds successius que entraran des del nord-oest peninsular, afectant especialment Galícia, Astúries, Cantàbria i el nord de Castella i Lleó. En aquestes regions, les pluges seran abundants i persistents durant tot el dia, amb acumulacions significatives que podrien derivar en situacions d'alerta.

A més, les precipitacions vindran acompanyades per tempestes elèctriques disperses que poden complicar encara més els desplaçaments. D'altra banda, encara que les pluges també estaran presents en àmplies zones de l'interior, com Castella-la Manxa o Madrid, a les regions mediterrànies seran menys intenses i és poc probable que afectin significativament les Balears.

Atenció a la neu i el fred

Un dels aspectes més cridaners d'aquesta predicció meteorològica és el retorn de la neu. Inicialment, la cota de neu se situarà al voltant dels 2.000 metres, però baixarà dràsticament fins als 1.100 o 1.400 metres al nord-oest peninsular al final del dia. Això podria provocar complicacions en zones muntanyoses, especialment en carreteres secundàries de Lleó, Lugo, Ourense i el nord de Zamora, obligant a prendre precaucions extremes.

| NUPEC

Les temperatures màximes descendiran notablement a tota la meitat occidental de la Península, amb caigudes especialment importants a ciutats com Santiago de Compostel·la, Lleó o Salamanca. En canvi, al litoral mediterrani, es preveuen augments que en algunes àrees podrien ser notables, generant una marcada diferència tèrmica entre ambdues regions.

Fortes ratxes de vent

El vent serà un altre gran protagonista del dia assenyalat per Jorge Rey. Els mapes indiquen que bufarà de forma moderada des del sud-oest, intensificant-se notablement a les costes de Galícia, Astúries i Cantàbria, així com a l'estret de Gibraltar. Les ratxes podrien assolir velocitats molt elevades en zones altes i exposades del nord peninsular, augmentant el risc de despreniments o caigudes d'arbres.

A les zones mediterrànies i a Catalunya, el vent també bufarà amb certa intensitat, principalment des del sud i girant al sud-oest durant la tarda. A Canàries, l'alísia es mantindrà constant amb possibles intervals forts a les àrees més exposades.