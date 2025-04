Comença l'Operació Sortida de Setmana Santa, 500 mil viatges: Els Mossos es blinden

per Iker Silvosa

Amb les vacances de Setmana Santa a la vista, s'activa una de les majors mobilitzacions de l'any, posant a prova tant els conductors com les autoritats encarregades de garantir la seguretat a les carreteres. L'operatiu especial ha començat a primera hora del matí d'aquest dijous i s'estendrà fins a la tarda de divendres, amb una massiva afluència prevista a les principals vies.

Més de mig milió de vehicles en ruta

Segons les autoritats, es calcula que al voltant de 560.000 vehicles es desplaçaran en les pròximes hores a Catalunya, generant així un alt risc de congestió i lentitud en el trànsit. Davant tal previsió, els Mossos d'Esquadra han desplegat un dispositiu especial compost per 1.670 efectius distribuïts estratègicament per garantir la fluïdesa i la seguretat viària durant l'operació sortida.

Aquest operatiu, especialment reforçat, contempla controls exhaustius en punts crítics, vigilància constant mitjançant drons i radars mòbils per controlar la velocitat, així com operatius específics per detectar possibles conductors que condueixin sota els efectes de l'alcohol o les drogues.

Punts calents i hores crítiques

Els accessos a zones costaneres i turístiques, així com les principals vies de sortida de les grans ciutats, seran els focus principals d'atenció de les autoritats. S'espera que el moment de major acumulació de vehicles es produeixi al llarg de la tarda d'aquest dijous i durant les primeres hores del matí de divendres.

Davant aquest panorama, Trànsit ha sol·licitat als conductors extremar les precaucions, mantenir la calma en cas de retencions i, en la mesura del possible, evitar les hores punta per viatjar.

La climatologia, aliada en aquesta ocasió

A diferència d'altres operacions sortida marcades per condicions meteorològiques adverses, avui sembla que el temps respectarà, oferint condicions òptimes per a la conducció i brindant-nos una petita treva després d'uns dies amb fred i pluges. No obstant això, aquesta situació favorable podria generar un efecte contraproduent, augmentant la relaxació i distracció entre els conductors, segons adverteixen els especialistes en seguretat viària.

Consells per a un viatge segur

Davant la previsió de desplaçaments massius, les autoritats recomanen a tots els conductors realitzar una revisió prèvia del vehicle, comprovant aspectes com la pressió dels pneumàtics, els nivells d'oli i aigua, i l'estat general del cotxe. També és crucial planificar bé la ruta abans de partir, utilitzant aplicacions i serveis oficials per informar-se en temps real sobre possibles incidències a les carreteres. A més, és important sortir amb suficient antelació per evitar presses i estrès innecessari.

Durant la conducció, les autoritats emfatitzen la importància de respectar els límits de velocitat, mantenir sempre la distància de seguretat i realitzar descansos periòdics en trajectes llargs, recomanant-se una parada cada dues hores per estirar les cames i aclarir la ment.