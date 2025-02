Jorge Rey confirma dónde llegarán las nevadas hoy

El meteorólogo Jorge Rey, conocido por sus pronósticos a través de redes sociales y de su canal de YouTube, ha publicado un nuevo vídeo en el que detalla la evolución del tiempo para los próximos días. Asegura que el viernes 7 de este mes entrará un frente por Galicia que se extenderá por buena parte de España, dejando precipitaciones y un ambiente invernal en diversos puntos de la península.

Aunque no se esperan acumulaciones considerables, sí conviene estar alerta ante posibles nevadas, especialmente en cotas medias y bajas. Según Rey, el cambio más significativo comenzará a notarse desde primeras horas de la mañana del viernes 7, cuando el aire frío interactúe con la humedad que aporta el frente atlántico.

| YouTube

Esta combinación será la responsable de la llegada de chubascos de nieve en zonas como Burgos, Soria, Segovia, Teruel e incluso Palencia. No obstante, el joven meteorólogo insiste en que estos episodios de nevada no serán muy copiosos, por lo que la capa de nieve no debería ser gruesa en la mayoría de los casos.

Nieve, pero también frío y lluvias

En su análisis, Jorge Rey indica también que las temperaturas bajarán lo suficiente como para propiciar heladas intensas en el entorno del sistema ibérico. Los termómetros podrían marcar valores de hasta -7 grados, una situación a tener en cuenta, pues se traduce en condiciones de frío extremo, especialmente para primeras horas de la jornada.

Asimismo, ciudades ubicadas en zonas tradicionalmente frías de la meseta norte verán cómo los mercurios descienden de forma notable, pudiendo haber formaciones de placas de hielo en carreteras y zonas poco transitadas. El frente lluvioso que llegará por Galicia irá trasladándose hacia el este peninsular, dejando precipitaciones en regiones del norte y algunas áreas del oeste durante la semana.

🔴FRENTE ATLÁNTICO DEJARÁ NEVADAS ESTE PRÓXIMO VIERNES 7 EN ESPAÑA ☃️🥶

De hecho, Cataluña y Baleares podrían ver alguna precipitación remanente incluso el sábado 8, aunque se trataría de acumulaciones poco significativas. El experto insiste en la importancia de extremar la precaución si se circula por zonas donde las precipitaciones se mezclen con temperaturas bajo cero, al existir mayor riesgo de patinazos.

Por otro lado, Jorge Rey apunta que el periodo comprendido entre el 6 y el 12 de febrero tendrá dos fases diferenciadas. Al inicio de la semana, se esperan lluvias moderadas en la mitad norte y el extremo oeste de la península, pero con unas temperaturas que irán en progresivo ascenso. Sin embargo, a medida que nos acerquemos al siguiente fin de semana, un nuevo sistema frontal podría irrumpir con lluvias más intensas y un retroceso nuevamente de las temperaturas.

Este baile térmico se debe, en parte, a la interacción de masas de aire de diferentes orígenes, que provocan cambios rápidos en los valores de los termómetros. Como consecuencia, no se descartan fluctuaciones acusadas entre el día y la noche, y ciertos contrastes de un día para otro. Se recomienda, por tanto, seguir los canales oficiales de información meteorológica o mantenerse atentos a expertos como Jorge Rey para disponer de actualizaciones diarias más precisas.