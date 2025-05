Gir de 180 graus en el temps a partir de la propera setmana

per Iker Silvosa

La meteorologia a Catalunya ens té acostumats a canvis inesperats, però poques vegades el cel ofereix senyals tan clares d'una transició significativa com la que es perfila per als pròxims dies. En una primavera que fins ara ha alternat entre la calma i la incertesa, les mirades tornen a dirigir-se a l'horitzó a la recerca de respostes. Mentre les temperatures es mantenen en valors agradables i l'ambient sembla estable a la major part del territori, els models meteorològics apunten a un gir radical que no deixarà indiferent a ningú.

Un augment de la inestabilitat marca l'inici de la setmana

L'arribada del dilluns suposarà un repunt de la inestabilitat atmosfèrica a Catalunya, amb especial incidència a les comarques del nord i nord-est. Segons els últims mapes de Meteocat, es preveu que fins al migdia predominen els cels clars o amb tan sols alguns núvols alts, afavorint una sensació tèrmica agradable i una visibilitat excel·lent a la major part del territori. No obstant això, aquest escenari canviarà de forma notable a mesura que avanci la jornada.

A partir del migdia, l'atmosfera es dinamitzarà sobretot a l'interior del quadrant nord-est, així com al Pirineu, el Prepirineu i el prelitoral. En aquestes zones, els núvols creixeran ràpidament a causa del contrast de temperatures i la presència d'aire fred en capes mitjanes. Aquest fenomen es traduirà en un augment de la nuvolositat, que oscil·larà entre cels parcialment coberts i moments de nuvolositat més densa. És en aquest context on el Ripollès i Osona adquiriran un protagonisme especial, ja que s'espera que concentrin bona part dels ruixats previstos.

| Meteocat

Pronòstic detallat: Ripollès i Osona en el punt de mira

La situació meteorològica del dilluns es caracteritza per la formació de núvols convectius en punts estratègics del Pirineu oriental i la Catalunya central. Segons la previsió oficial, a partir de primeres hores de la tarda es desenvoluparan ruixats al Ripollès i Osona, així com en altres àrees del Pirineu i Prepirineu.

Aquests ruixats, encara que no es preveu que siguin generalitzats ni especialment intensos, sí que poden deixar acumulacions d'aigua que, encara que modestes, podrien ser suficients per humitejar el sòl i alterar temporalment l'activitat a l'aire lliure. Els mapes reflecteixen com les pluges es concentraran en aquestes comarques, mentre que al litoral i el prelitoral les precipitacions seran molt més aïllades o fins i tot inexistents, predominant l'ambient assolellat llevat de la presència de núvols baixos en alguns sectors costaners.

La temperatura, per la seva banda, experimentarà una baixada transitòria, especialment perceptible a les zones on es registrin pluges. Aquest descens no serà durador, ja que les previsions apunten a una ràpida recuperació tèrmica una vegada s'estabilitzi l'atmosfera.