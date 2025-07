Francesc Mauri publica unes imatges molt preocupants del riu Foix

per Mireia Puig

Les xarxes socials han tornat a convertir-se en l'altaveu de l'emergència, alertant milers de persones sobre un episodi meteorològic que ha posat en escac la tranquil·litat d'una part de Catalunya. Una publicació recent ha captat l'atenció de molts, mostrant com la natura pot desbordar-se en qüestió d'hores i recordant la importància de la prevenció davant fenòmens extrems.

La crescuda del riu Foix, en primera persona

El meteoròleg Francesc Mauri, conegut per la seva tasca divulgativa en mitjans de comunicació i xarxes, ha estat qui ha fet saltar l'alarma aquesta vegada. A través d'un vídeo compartit a Twitter la tarda de dissabte 12 de juliol, Mauri mostrava l'aspecte del riu Foix al seu pas per Rocacrespa, un punt habitualment tranquil que, en aquesta ocasió, sorprenia per la violència de les seves aigües.

Segons detallava, tot i que el nivell ja havia començat a baixar, el Foix mantenia una crescuda “potent”, especialment rellevant si es té en compte la modèstia de la seva conca habitual.

| ACN

Les imatges compartides reflecteixen la força inusual de l'aigua, amb un cabal desbordat que arrossega branques i vegetació, i que deixa palès el risc d'apropar-se a l'entorn del riu en moments com aquest. El vídeo, de només dotze segons, s'ha viralitzat ràpidament, sumant milers de visualitzacions i reaccions d'usuaris sorpresos per l'aspecte del riu.

Un episodi vinculat al desembassament del pantà

La situació viscuda aquest cap de setmana no és casual. Tot va començar amb la necessitat d'obrir les comportes del pantà de Foix després de diversos dies de temporal que van incrementar perillosament el seu nivell. El desembassament, imprescindible per evitar un risc més gran, va provocar que el riu rebés un cabal inusual, cosa que va acabar originant el seu desbordament a l'alçada de Cubelles, a la comarca del Garraf.

Aquest fet va posar en alerta les autoritats i serveis d'emergència, que ràpidament van emetre comunicats i recomanacions per evitar qualsevol risc a la població.

El mateix Mauri, en el seu missatge, ha volgut incidir en aquest aspecte, esmentant organismes clau com el Servei Meteorològic de Catalunya i l'Agència Catalana de l'Aigua, recordant que el fenomen meteorològic no és puntual i que requereix un seguiment constant.

Recomanacions i alerta a la població

La ràpida reacció de Protecció Civil no es va fer esperar. Davant l'augment del cabal i el perill evident, es va emetre una alerta adreçada als veïns de la zona, advertint expressament sobre la importància de no apropar-se al riu Foix i de seguir totes les indicacions oficials.

| ACN, XCatalunya, Getty Images Signature: gdagys

Els serveis d'emergència, per la seva banda, han continuat treballant en la vigilància del curs i en les tasques preventives per minimitzar els possibles danys.

L'episodi de Cubelles se suma a una sèrie de crescudes i inundacions que, en els darrers anys, han anat en augment a Catalunya, posant al centre del debat la necessitat de millorar la gestió hídrica i de reforçar les infraestructures davant fenòmens cada cop més extrems.