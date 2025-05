Israel deixa en ridícul a Pedro Sánchez després d'Eurovisió: 'La...'

La final d'Eurovisió 2025, celebrada el passat dissabte 17 de maig a Basilea, ha deixat una estela de controvèrsia política que transcendeix el musical. El televot espanyol va atorgar els seus 12 punts a la representant israeliana, Yuval Raphael, el que ha estat interpretat pel ministre israelià de la Diàspora, Amichai Chikli, com una "bufetada" al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez.

Aquest gest ha intensificat les tensions entre ambdós països, especialment després de les crítiques de RTVE a la participació d'Israel en el certamen a causa del conflicte a Gaza.

El vot del públic ho deixa clar

Yuval Raphael, supervivent de l'atac de Hamàs al festival Nova el 2023, va representar Israel amb la balada "New Day Will Rise". La seva actuació va rebre 297 punts del televot, la puntuació més alta de la nit, incloent els 12 punts d'Espanya. No obstant això, el jurat professional només li va atorgar 60 punts, situant-la en el segon lloc del certamen, per darrere d'Àustria.

| YouTube

Després de conèixer-se els resultats, Amichai Chikli va publicar a la xarxa social X: "Sánchez, sembla que els espanyols han parlat i la bufetada l'hem escoltat aquí a Jerusalem", acompanyat d'una imatge que mostrava el president espanyol juntament amb la llista de països més votats per Espanya, amb Israel en primer lloc.

Ridícul de RTVE

RTVE, per la seva banda, ha sol·licitat una auditoria del televot espanyol, expressant la seva sorpresa pel suport massiu a Israel i plantejant dubtes sobre la influència de campanyes organitzades en el resultat.

La cadena pública també va emetre un missatge abans de l'inici de la final que deia: "Davant dels drets humans, el silenci no és una opció. Pau i justícia per a Palestina", desafiant les advertències de la Unió Europea de Radiodifusió (UER) sobre la prohibició de declaracions polítiques en el certamen.

| ACN

La UER havia amenaçat amb sancionar RTVE si els seus comentaristes tornaven a esmentar el conflicte a Gaza durant la retransmissió, després de les declaracions realitzades en la segona semifinal. Malgrat això, RTVE va mantenir la seva postura, el que ha generat un debat sobre la neutralitat del festival i la llibertat d'expressió de les emissores participants.

Aquest episodi ha evidenciat la creixent politització d'Eurovisió i ha plantejat interrogants sobre la influència de factors extramusicals en el certamen. La reacció del ministre israelià i les tensions amb RTVE podrien tenir repercussions en futures edicions del festival i en les relacions diplomàtiques entre Espanya i Israel.