Ho confirma el Meteocat: Ja hi ha data per a la baixada de temperatures

El Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha confirmat en el seu pronòstic de mig termini que les temperatures patiran un descens a partir del cap de setmana. Després de diversos dies d'estabilitat i un progressiu augment tèrmic, l'arribada de més nuvolositat provocarà un canvi en l'ambient, marcant el final d'aquesta tendència càlida.

Dies d'estabilitat abans del canvi

Segons l'informe compartit per Meteocat, els pròxims dies estaran dominats per l'estabilitat atmosfèrica, amb cels clars o amb intervals nuvolosos sense majors complicacions meteorològiques. Tant dijous com divendres, les temperatures seguiran en ascens, cosa que permetrà jornades d'ambient més temperat de l'habitual per a aquesta època de l'any.

| Getty Images, sanjagrujic

Aquest augment de temperatures es deu a la presència d'un anticicló que està afavorint la calma meteorològica i la radiació solar. En alguns punts del litoral i del prelitoral, s'espera que els valors diürns siguin agradables, tot i que amb mínimes encara fredes en zones interiors i de muntanya.

Dissabte: el dia clau per al descens tèrmic

El canvi de tendència arribarà dissabte, quan la nuvolositat augmentarà de manera notable a tota Catalunya. Aquest increment de la cobertura nuvolosa reduirà la insolació i, amb això, farà que les temperatures baixin en comparació amb els dies anteriors. Encara que no s'esperen precipitacions significatives, el descens tèrmic serà perceptible, especialment a l'interior i a les àrees de muntanya.

Aquest fenomen s'explica per una lleu variació en la circulació atmosfèrica, que permetrà l'arribada de masses d'aire més fresques. Si bé no es preveu una irrupció freda contundent, el contrast amb els valors anteriors serà suficient perquè el descens tèrmic es noti clarament.

Impacte del canvi de temperatures i recomanacions

El retorn de temperatures més baixes servirà com a recordatori que l'hivern encara no ha acabat. Encara que la baixada no serà extrema, sí que es recomana a la població estar atenta a l'evolució meteorològica, especialment en sectors vulnerables al fred.

Els canvis en la temperatura poden afectar la salut, especialment en persones grans i nens, per la qual cosa es recomana mantenir una vestimenta adequada i seguir les recomanacions de les autoritats sanitàries. A més, en cas que el descens tèrmic vingui acompanyat d'humitat, es podrien formar bancs de boira en zones de l'interior, afectant la visibilitat a les carreteres.

Per estar al corrent de qualsevol actualització, es recomana seguir els canals oficials del Meteocat i de les agències meteorològiques. La meteorologia continua donant girs inesperats en aquest hivern, i tot apunta que encara queden sorpreses abans de l'arribada definitiva de la primavera.