Sílvia Orriols planta cara a Illa i denuncia la corrupció en l’acollida de menors

L’ambient al Parlament ha estat tens aquest matí quan la diputada d’Aliança Catalana, Sílvia Orriols, ha protagonitzat un enfrontament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa. El debat ha girat al voltant de les polítiques d’acollida de menors estrangers no acompanyats (MENAs), en un context marcat pels escàndols de mala gestió i corrupció dins la DGAIA.

Durant la seva intervenció, Orriols ha denunciat el que considera “un dels escàndols més notoris destapats mai sobre les polítiques d’acollida”, referint-se als 2.000 milions d’euros adjudicats irregularment per la Generalitat. “Això no és una política social, és un espoli del diner públic que només beneficia les empreses subvencionades pel Govern”, ha etzibat. Així mateix, ha criticat la negativa d'Illa a donar explicacions en comissió parlamentària sobre el cas.

L'enfrontament ha escalat quan la diputada ha preguntat “fins quan robaran als catalans per donar-ho als MENAs?”, una afirmació que ha provocat una resposta airada d’Illa. El president de la Generalitat ha qualificat el discurs d’Orriols de “racista” i ha intentat desacreditar-la assegurant que Catalunya “no és racista, vostè sí”. A més, Illa ha advertit la diputada que vigilés el seu llenguatge i ha afirmat que el seu govern “no amaga res” i que actuarà amb transparència en aquest afer.

| Parlament de Catalunya

Orriols, lluny de retractar-se, ha replicat amb contundència: “No em donarà lliçons de democràcia ni de respecte. A Ripoll ens ensenyen que assenyalar amb el dit és de mala educació. Potser li convindria passar-hi i aprendre algunes coses.” La resposta ha estat rebuda amb murmuris i reaccions diverses a l’hemicicle.

El posicionament d'Aliança Catalana sobre els altres temes del dia

El ple també ha abordat altres qüestions de rellevància, com la crisi en la sanitat pública i la reforma del Codi Civil en matèria de capacitat jurídica. En aquests temes, Aliança Catalana ha mantingut una posició crítica amb el Govern, denunciant que la sanitat pública catalana està col·lapsada per la manca de recursos i la massificació derivada de les polítiques d’immigració descontrolada.

Sobre la reforma del Codi Civil, el partit de Sílvia Orriols ha defensat un model jurídic més garantista i ha advertit del risc que determinades reformes acabin generant inseguretat jurídica. A més, han denunciat el “seguidisme del PSC a l’agenda woke” en propostes legislatives com la modificació de la Llei 11/2014 sobre drets LGTBI.

| Jordi Amela (Aliança Catalana)

Un Parlament cada cop més polaritzat

L’enfrontament entre Orriols i Illa exemplifica el clima de màxima tensió que es viu a la cambra catalana, amb un Govern en minoria que rep atacs constants tant des de l’independentisme com des de l’oposició constitucionalista. Aliança Catalana, per la seva banda, continua consolidant-se com una força incòmoda per als partits tradicionals, posant sobre la taula temes que molts prefereixen evitar.

Amb una legislatura que es preveu convulsa, sembla evident que les sessions parlamentàries seguiran sent l’escenari de batalles dialèctiques que no deixaran indiferent ningú.