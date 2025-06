L'onada de calor afecta els embassaments: Les xifres demostren la davallada

El mes de juny s'acomiada a Catalunya sota els efectes d'una onada de calor persistent, i les seves conseqüències ja es deixen notar de manera clara en l'estat dels embassaments de la conca interna catalana. Avui, 30 de juny, la capacitat total dels embassaments baixa fins al 79,08%, segons les darreres dades oficials de l'Agència Catalana de l'Aigua. La tendència descendent es consolida i la xifra d'avui suposa el 18è dia consecutiu en què les reserves baixen respecte al dia anterior, reflectint l'impacte directe de les altes temperatures i la forta demanda estacional sobre el sistema hídric català.

El retrocés diari és del 0,18% respecte a diumenge, confirmant el ritme constant de pèrdua. El descens acumulat en els darrers set dies ja supera el punt percentual (-1,10%), mentre que en el balanç mensual la caiguda s'eleva fins a l'1,62%. Són xifres que il·lustren l'esforç que han de suportar els embassaments en ple estiu, amb una combinació d'evaporació intensa i un consum agrícola i urbà en màxims anuals.

La comparació amb les dades de divendres evidencia com s'ha accelerat la dinàmica durant el cap de setmana. El passat divendres 27 de juny, les reserves estaven al 79,63%, cosa que significa que en només tres dies s'han perdut més de mig punt percentual. El comportament és pràcticament uniforme a tota la xarxa, sense grans excepcions: la baixada és generalitzada i afecta tant els grans embassaments com els de menor capacitat.

La Baells es manté com a referència

Si ens fixem en els grans referents del sistema, la Baells continua sent l'embassament amb millor comportament, aguantant en un 93,17%. Susqueda se situa al 86,37%, mentre que Sant Ponç i la Llosa del Cavall resisteixen per sobre del 81%. L'embassament de Sau, que la setmana passada va donar alguna alegria puntual amb petits repunts, torna a la senda descendent i baixa al 65,08%. Per la seva banda, Foix baixa a 82,80%, consolidant la important pèrdua registrada divendres. Darnius Boadella, Siurana i Riudecanyes també reculen, sense mostrar, de moment, cap símptoma d'estabilització.

Malgrat aquesta davallada, la situació no s'ha d'interpretar en clau de preocupació. Aquest comportament és absolutament normal en un període marcat per la calor extrema i la demanda màxima. El rellevant és que, fins i tot amb aquesta seqüència de 18 dies consecutius de descens, els embassaments catalans continuen molt per sobre dels nivells crítics de fa just un any, quan la sequera va situar el sistema a la vora del col·lapse. El coixí d'aigua acumulat durant la primavera i la primera meitat de juny permet afrontar amb garanties la temporada alta de consum, tot i que la vigilància i l'eficiència en la gestió continuaran sent claus per mantenir la tranquil·litat.

El missatge d'avui és, per tant, doble. D'una banda, les xifres confirmen l'efecte directe de l'onada de calor sobre els embassaments, amb baixades generalitzades i un ritme de pèrdua que no es veia des de la passada sequera. De l'altra, el sistema català resisteix l'envestida sense alarmes, i l'experiència recent demostra que la resiliència i l'anticipació poden marcar la diferència en la gestió del recurs més valuós de l'estiu.