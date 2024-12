Hisenda ho deixa clar: L'argúcia que no cola per no pagar impostos de Loteria

El 22 de desembre és una data marcada en vermell al calendari de molts espanyols. La il·lusió de guanyar un premi a la Loteria de Nadal es barreja amb les celebracions familiars i els somnis d'un cop de sort que canviï la vida. No obstant això, per a aquells que siguin agraciats amb un dels grans premis, hi ha una realitat ineludible: Hisenda es porta la seva part.

Des de fa anys, circulen rumors sobre possibles estratègies per evitar pagar els impostos que corresponen als premis. Els tècnics del Ministeri d'Hisenda, coneguts com Gestha, han estat clars al respecte: no existeix cap forma legal d'evadir aquest pagament. Intentar fer-ho podria considerar-se un delicte. No obstant això, sí que hi ha una alternativa que permet que els guanyadors rebin el premi íntegre, encara que no exempta de condicions.

La clau està en una assegurança especialitzada

La Llei General Tributària estableix que els premis superiors a 40.000 euros tributen amb una retenció del 20% sobre la part que excedeix aquest import. Per exemple, el premi més cobejat, conegut com "El Gordo", reparteix 400.000 euros per dècim, però després d'aplicar la retenció, l'import net que rep el guanyador és de 328.000 euros.

| RTVE

No obstant això, existeix una assegurança específica, introduïda recentment, que cobreix l'import que Hisenda reté. Aquesta assegurança, que costa uns 3 euros per dècim, assegura al guanyador que rebrà el total del premi sense pèrdues. És a dir, qui la contracti i guanyi podria arribar a percebre els 400.000 euros íntegres del Gordo.

Encara que aquest sistema sembla una solució atractiva, té implicacions fiscals addicionals. Segons expliquen des d'Hisenda, l'import rebut per l'assegurança com a compensació de la retenció inicial es considera un increment patrimonial. Això significa que en la pròxima declaració de la renda, el guanyador haurà de tributar aquesta quantitat com un rendiment subjecte a l'escala general de l'IRPF.

En resum, encara que l'assegurança permet recuperar l'import retingut inicialment per Hisenda, aquesta quantitat també estarà subjecta a tributació en un moment posterior. Els experts en fiscalitat recomanen tenir en compte aquest detall abans de decidir contractar aquest tipus de serveis.

| RTVE

Premis exempts de tributació

No tots els premis de la Loteria de Nadal estan subjectes a impostos. Des de fa uns anys, els premis iguals o inferiors a 40.000 euros estan completament exempts de tributació. En el cas de premis compartits, aquesta exempció es distribueix proporcionalment entre els participants segons el seu percentatge de participació.

Quan el premi es reparteix entre diverses persones, és necessari acreditar davant Hisenda la identitat de cada guanyador i el seu percentatge del premi. Això es realitza per evitar que l'Agència Tributària interpreti que el premi pertany únicament a la persona que figura com a beneficiària.