Els números més catalans per a la Grossa de Cap d'Any

La Grossa de Cap d'Any s’ha convertit en un dels sortejos més esperats de les festes a Catalunya. Des del seu llançament el 2013, aquesta loteria catalana ha estat una alternativa totalment autòctona a la tradicional loteria espanyola, amb una forta aposta per la cultura i l’economia local. Els premis atractius i el fet que els beneficis es destinin a programes socials han ajudat a consolidar la seva popularitat.

Un dels aspectes més emocionants de la Grossa és la possibilitat d'escollir el teu número preferit. Aquesta llibertat permet als participants optar per xifres carregades de significat personal o històric. Escollir un número amb un vincle emocional o cultural fa que l'experiència de participar en aquest sorteig sigui encara més especial.

Aquest any, moltes persones ja estan buscant els números amb més simbolisme per intentar portar sort. Alguns s’inspiren en fets històrics, altres en dates rellevants o fins i tot en referències esportives. Aquí tens una selecció de números ben catalans que podrien ser els teus preferits per a aquesta Grossa.

| Getty Images Signature

1714, l’any de la Guerra de Successió

Un dels números més icònics que pots triar és el 01714, que recorda l’any de la caiguda de Barcelona durant la Guerra de Successió. Aquesta data és un emblema per a Catalunya, commemorada cada 11 de setembre amb la Diada Nacional. És un número carregat d’història i sentiment.

La Diada del 2024

Si prefereixes un número més actual, el 11924 fa referència al passat 11 de setembre de 2024, una altra Diada plena de significat. Aquesta xifra combina tradició i actualitat, ideal per aquells que volen mantenir viva la flama de Catalunya.

Números blaugrana: Barça i la seva història

Els aficionats del FC Barcelona també poden trobar números inspiradors. El 00125 celebra el 125è aniversari del club, fundat el 1899.

| ACN

És una manera de portar la passió pel Barça a la Grossa. Un altre número interessant és el 29119, que correspon al 29 de novembre de 1899, dia oficial de la fundació del club.

Per als amants del futbol i de les noves promeses catalanes, el 19304 és una elecció perfecta. Aquesta combinació uneix el 19, dorsal de Lamine Yamal, amb el 304, que fa referència al número del seu barri, Rocafonda, a Mataró. És un número amb una connexió personal i local molt forta.

Si no tens clar quin número triar

Si cap d’aquests números et convenç, pots optar per altres mètodes per escollir el teu número de la Grossa. Moltes persones trien dates importants de la seva vida, com aniversaris o casaments. Altres confien en els números que els porten sort, com combinacions que apareixen sovint a la seva vida quotidiana.

Una altra opció és deixar-te portar per la intuïció i triar el primer número que et cridi l’atenció en veure’l. Si vols, també pots provar amb números suggerits per aplicacions o generadors aleatoris. Sigui com sigui, l’important és participar i viure l’emoció del sorteig.

Aquest Cap d'Any, escull el teu número amb cor i tradició. Potser serà el teu any de sort!