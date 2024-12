Hacienda lo deja claro: La argucia que no cuela para no pagar impuestos de Lotería

El 22 de diciembre es una fecha marcada en rojo en el calendario de muchos españoles. La ilusión de ganar un premio en la Lotería de Navidad se mezcla con las celebraciones familiares y los sueños de un golpe de suerte que cambie la vida. Sin embargo, para quienes sean agraciados con uno de los grandes premios, hay una realidad ineludible: Hacienda se lleva su parte.

Desde hace años, circulan rumores sobre posibles estrategias para evitar pagar los impuestos que corresponden a los premios. Los técnicos del Ministerio de Hacienda, conocidos como Gestha, han sido claros al respecto: no existe ninguna forma legal de evadir este pago. Intentar hacerlo podría considerarse un delito. No obstante, sí hay una alternativa que permite que los ganadores reciban el premio íntegro, aunque no exenta de condiciones.

La clave está en un seguro especializado

La Ley General Tributaria establece que los premios superiores a 40.000 euros tributan con una retención del 20% sobre la parte que excede este importe. Por ejemplo, el premio más codiciado, conocido como "El Gordo", reparte 400.000 euros por décimo, pero tras aplicar la retención, el importe neto que recibe el ganador es de 328.000 euros.

| RTVE

Sin embargo, existe un seguro específico, introducido recientemente, que cubre el importe que Hacienda retiene. Este seguro, que cuesta unos 3 euros por décimo, asegura al ganador que recibirá el total del premio sin pérdidas. Es decir, quien lo contrate y gane podría llegar a percibir los 400.000 euros íntegros del Gordo.

Aunque este sistema parece una solución atractiva, tiene implicaciones fiscales adicionales. Según explican desde Hacienda, el importe recibido por el seguro como compensación de la retención inicial se considera un incremento patrimonial. Esto significa que en la próxima declaración de la renta, el ganador deberá tributar esta cantidad como un rendimiento sujeto a la escala general del IRPF.

En resumen, aunque el seguro permite recuperar el importe retenido inicialmente por Hacienda, esta cantidad también estará sujeta a tributación en un momento posterior. Los expertos en fiscalidad recomiendan tener en cuenta este detalle antes de decidir contratar este tipo de servicios.

| RTVE

Premios exentos de tributación

No todos los premios de la Lotería de Navidad están sujetos a impuestos. Desde hace unos años, los premios iguales o inferiores a 40.000 euros están completamente exentos de tributación. En el caso de premios compartidos, esta exención se distribuye proporcionalmente entre los participantes según su porcentaje de participación.

Cuando el premio se reparte entre varias personas, es necesario acreditar ante Hacienda la identidad de cada ganador y su porcentaje del premio. Esto se realiza para evitar que la Agencia Tributaria interprete que el premio pertenece únicamente a la persona que figura como beneficiaria.