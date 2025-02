La Gran Pel·lícula de TV3 del 28 de febrer: Res és el que sembla... o sí

La setmana laborable (per a aquells que acaben el divendres) acaba amb una gran pel·lícula a TV3. O, millor dit, el cap de setmana comença amb una gran pel·lícula. A diferència dels altres dies de la setmana, que la televisió pública de Catalunya aposta per programes propis, tots els divendres s'emeten productes externs, però no per això de menys qualitat.

Per exemple, sabem que els dilluns els espectadors tenen una cita amb Crims. Els dimarts, TV3 aposta pels documentals d'actualitat del Sense Ficció. El dimecres és el dia de 'Joc de Cartes', el concurs en què participen diversos restaurants i volen ganivets. Finalment, el dijous és el torn de l'humor del 'Polònia'.

La programació de la setmana (o millor dit, del cap de setmana) segueix amb el programa Col·lapse dels dissabtes, presentat per Ricard Ustrell. I l'històric '30 minuts', el programa de documentals que s'emet tots els diumenges i que tracta temes d'actualitat i d'interès general.

Divendres 28 de febrer

Segons la programació de TV3, la pel·lícula començarà a les 22:05h, un cop hagi finalitzat el Telenotícies Vespre i 'El Temps'. La pel·lícula en qüestió és 'Perduda' i finalitzarà a les 00:45h, quan comenci el 'Més 324' al primer canal de la Televisió de Catalunya.

La història gira al voltant de la sobtada desaparició d'Amy Dunne (Rosamund Pike) el dia del seu aniversari de casament. El seu marit, Nick Dunne (Ben Affleck), es converteix ràpidament en el principal sospitós davant l'opinió pública i la policia, cosa que desencadena una intensa investigació i una enorme pressió mediàtica. A mesura que avancen les investigacions, surten a la llum secrets i esdeveniments inesperats que van desentranyant la complexa relació de la parella i la veritable naturalesa dels fets.

Està basada en la novel·la homònima de Gillian Flynn (qui també va escriure el guió), Gone Girl/Perduda és coneguda per la seva atmosfera inquietant, la seva narrativa plena de girs sorprenents i per la notable interpretació de Rosamund Pike, que va estar nominada a l'Òscar per aquest paper.

Resta de la programació

Després de l'emissió de la tertúlia habitual del programa 'Més 324', TV3 aposta per connectar amb el canal de notícies 24 hores, fins a les 4h, quan és el torn de 'Rumba a l'Estudi'