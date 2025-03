La Gran Pel·lícula del 14 de març: El pastisser que va triomfar des de baix

Cada divendres a la nit, TV3 ofereix a la seva audiència una pel·lícula destacada, brindant als espectadors l'oportunitat de gaudir d'històries captivadores i de qualitat cinematogràfica. Aquest divendres 14 de març de 2025, la cadena catalana presenta "Pastisser i xef" ("À la belle étoile" és el títol original en francès), una pel·lícula francesa que narra la inspiradora història de Yazid, un jove apassionat per la pastisseria que lluita per assolir els seus somnis en el competitiu món de l'alta cuina.​

Sinopsi de "Pastisser i xef"

Des de molt petit, Yazid ha sentit una profunda passió per la pastisseria. Criat en llars d'acollida, la seva infància va estar marcada per l'adversitat i la manca d'estabilitat familiar. No obstant això, el seu amor per la rebosteria es va convertir en el seu refugi i en el motor que va impulsar la seva determinació per superar les dificultats. Amb un caràcter indomable i una voluntat fèrria, Yazid s'embarca en un viatge per convertir-se en un xef de renom, enfrontant-se als desafiaments de l'elitista món de la gastronomia francesa. Al llarg del seu camí, haurà de confrontar els seus traumes del passat i transformar la seva actitud per assolir l'èxit.​

Fitxa tècnica de la pel·lícula

"Pastisser i xef" és una producció francesa estrenada el 2023, dirigida per Sébastien Tulard. El guió, escrit per Cédric Ido, està basat en el llibre autobiogràfic de Yazid Ichemrahen. La música corre a càrrec de Brice Davoli, i la fotografia és obra de Pierre Dejon. El film té una durada de 110 minuts i s'emmarca en els gèneres de drama, comèdia dramàtica i cuina.​

El repartiment principal està encapçalat per Riadh Belaïche, qui interpreta a Yazid Ichemrahen. L'acompanyen Loubna Abidar en el paper de Samia, Christine Citti com Simone, Patrick d'Assumçao interpretant a Pascal, Jean-Yves Berteloot en el rol de Massena, Pascal Légitimus com Bouchard, Estéban en el paper de Julien, Lika Minamoto com Satomi i Georges Corraface interpretant a Charles Bauchon.​

Anàlisi de la pel·lícula

"Pastisser i xef" és una pel·lícula que combina elements de drama i comèdia per explicar una història de superació personal i passió per la gastronomia. La direcció de Sébastien Tulard destaca pel seu enfocament dinàmic i realista, capturant l'essència del món culinari francès i la lluita interna del protagonista. El guió, coescrit per Cédric Ido i basat en l'autobiografia de Yazid Ichemrahen, ofereix una narrativa emotiva que ressalta la resiliència i la determinació davant les adversitats.​

La interpretació de Riadh Belaïche en el paper de Yazid és notable, aportant autenticitat i profunditat al personatge. La seva actuació reflecteix la complexitat d'un jove que, malgrat les dificultats, persegueix incansablement el seu somni de convertir-se en un xef reconegut. El repartiment secundari complementa eficaçment la trama, proporcionant matisos i enriquint l'experiència cinematogràfica.​

La pel·lícula també destaca per la seva cuidada fotografia i banda sonora, que contribueixen a crear una atmosfera envoltant i realista. Les escenes a les cuines de restaurants de luxe i les elaboracions d'exquisides postres són visualment atractives i afegeixen un toc de sofisticació al film.​

Recepció i crítica

Des de la seva estrena el 2023, "Pastisser i xef" ha rebut crítiques positives tant del públic com de la crítica especialitzada. La pel·lícula ha estat elogiada per la seva capacitat per inspirar i emocionar, així com per la seva representació autèntica del món de l'alta cuina. A més, ha estat reconeguda pel seu missatge de perseverança i la importància de seguir els somnis malgrat els obstacles.