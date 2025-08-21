La Gran Pel·lícula de TV3 del 22 d’agost: Un crim explicat d’una manera diferent

La cadena afina el seu prime time d'estiu amb una elecció poc habitual per a una nit de divendres. La proposta recupera una història de pèrdua i resiliència que el públic recorda pel seu enfocament singular. El moviment encaixa amb una temporada on els relats criminals travessen graelles i lideren converses. No es basa en sang ni morbositat, sinó en una perspectiva emocional amb un enfocament diferent.
TV3 programa ‘Des del meu cel’ per al prime time
El divendres 22 d'agost, TV3 emetrà Des del meu cel dins del seu contenidor La gran pel·lícula. La cita figura a les 22.05, just després de l'informatiu nocturn, segons guies de programació actualitzades. El Punt Avui i ABC Play situen el film com a aposta principal de la cadena aquella nit. L'elecció manté la tradició de programar cinema en obert els divendres, molt arrelada al calendari estival.
La corporació ja ha defensat aquest horari com a aparador d'estrenes i recuperacions d'abast popular. L'espai, a més, figura als blocs comercials de l'estiu com a peça fixa del prime time. L'emissió acabaria cap a les 00.30, deixant la nit resolta sense competència interna d'entreteniment. Tot gràcies a l'adaptació de la novel·la d'Alice Sebold, dirigida per Peter Jackson i estrenada el 2009.
Un crim vist des de la víctima: claus d'una pel·lícula de Peter Jackson
El film segueix Susie Salmon, una adolescent assassinada que narra els fets des d'un més enllà íntim. La mirada desplaça el focus de l'assassí cap al dol familiar, aconseguint distinció entre el true crime i el melodrama. El repartiment reuneix Saoirse Ronan, Rachel Weisz, Mark Wahlberg i Stanley Tucci, responsable d'una interpretació incòmoda i memorable. Tucci va obtenir nominació a l'Òscar com a actor de repartiment, mentre Brian Eno va signar una banda sonora suggerent i atmosfèrica.
Crítics com Time o Empire van destacar l'ambició visual de Jackson i la solidesa emotiva de la feina de Ronan. La recepció crítica va ser dividida, amb elogis a l'apartat visual i reserves sobre el to entre el dolor i la fantasia. Aquest contrast, però, obre una porta per al debat televisiu que tantes vegades premia la conversa posterior. En plataformes com Letterboxd, a més, la pel·lícula ha trobat defensors que en ressalten l'obertura al record i la pèrdua.
Què pot aportar a la nit de TV3
TV3 ha viscut un any sòlid en quota i manté el lideratge autonòmic amb continuïtat. La programació de cinema reforça aquesta posició quan escull títols reconeixibles i amb conversa assegurada a les xarxes. L'audiència catalana ha mostrat apetència pel true crime televisiu amb marques com Crims consolidant lideratge i conversa digital. Aquest clima afavoreix una història que aborda el crim des de la víctima i evita el morbo explícit.
A més, La Gran Pel·lícula ha mostrat múscul amb títols recents capaços de sostenir la franja amb solvència notable. Al juny, diverses cintes van liderar nit i conversa, confirmant l'estirada del contenidor en ple curs televisiu. També hi ha antecedents de lideratges clars de l'espai amb shares per sobre de la mitjana del canal. Aquesta vegada és una proposta de Peter Jackson que prioritza emoció i mirada autoral sobre el morbo, la que proposa 3Cat.