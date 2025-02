La Gran Película de TV3 del 7 de febrero: Loca historia basada en hechos reales

TV3 sigue con su programación habitual desde hace años. Con alguna variación por hechos puntuales como los partidos del FC Barcelona, los productos suelen ser los mismos de lunes a domingo. Al menos por temporadas. Por ejemplo, el lunes es el turno de El Foraster. Sigue la semana con el documental del 'Sense Ficció' del martes y el 'Joc de Cartes' del miércoles. Avanza la semana con el 'Polònia' el jueves y termina la semana laborable con la 'Gran Película' de los viernes.

En algunos momentos del año, no se emite 'El Foraster' o 'Joc de Cartes' y la Televisió de Catalunya opta por otros productos. No obstante, ambos son productos estrella y son un fijo en TV3 durante las noches del lunes y el miércoles.

Así como en otros canales, la programación de las noches siempre es la misma, queda claro que no es así en TV3. En Televisión Española, cada noche se emite 'La Revuelta', con David Broncano. En Antena 3 aparece su máximo competidor, Pablo Motos, con El Hormiguero. Y en La Sexta podemos ver al Gran Wyoming, con 'El Intermedio'.

Película del viernes 7 de febrero

"Fisherman's Friends" es una película británica de comedia dramática estrenada en 2019, dirigida por Chris Foggin y basada en una historia real. El elenco principal incluye a Daniel Mays, James Purefoy, David Hayman, Dave Johns, Sam Swainsbury y Tuppence Middleton.

La trama sigue a Danny, un ejecutivo musical londinense cínico y de vida acelerada, que viaja a un remoto pueblo pesquero en Cornualles para una despedida de soltero. Allí, es engañado por su jefe para que intente firmar un contrato con un grupo de pescadores que cantan canciones tradicionales marinas. A medida que Danny lucha por ganarse el respeto y la confianza de estos hombres, comienza a cuestionar sus propios valores y a replantearse el significado del éxito.

La película fue bien recibida por la crítica y el público, destacando por su narrativa conmovedora y actuaciones sólidas. Su éxito llevó al lanzamiento de una secuela en 2022 titulada "Fisherman's Friends: One and All", que continúa la historia del grupo mientras se adaptan a su nueva fama y trabajan en su segundo álbum.

Polònia también el viernes

Antes de la película, TV3 emitirá el programa 'Polònia', que no se emitió en su horario habitual por culpa del partido entre el Valencia y el FC Barcelona. TV3 y Toni Soler decidieron que los datos de audiencia no serían buenos y decidieron trasladar la emisión al viernes.