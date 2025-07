Aliança Catalana guanya una regidora a Sant Feliu de Buixalleu

Aliança Catalana (AC) continua eixamplant el seu domini municipal amb un nou acord clau: Conxita Iglesias Puigdevall, regidora no adscrita i fins fa poc d’ERC-AM a Sant Feliu de Buixalleu, s’incorpora al projecte. L’aliança consolida encara més la presència d’AC a l’interior, on el partit de Sílvia Orriols no para de guanyar pes institucional i suport electoral com reflecteix el darrer baròmetre d’opinió del CEO.

L’acord, rubricat el passat 23 de juliol al Palau del Parlament, estableix un marc de col·laboració institucional i política entre la regidora i Aliança Catalana, amb un objectiu clar: impulsar les iniciatives locals i connectar-les amb la defensa de la llengua, el creixement econòmic, la reducció fiscal i el control de la immigració en l'àmbit nacional. Tot això sense integració partidària immediata, mantenint la independència formal de la regidora però amb un compromís ferm de treball conjunt.

Aquest model de pacte, que ja ha donat resultats sòlids en altres municipis com Sant Antoni de Vilamajor, es demostra ara també efectiu a Sant Feliu de Buixalleu. La formació presidida per Sílvia Orriols aposta per expandir-se mitjançant aliances que sumen influència i presència, especialment amb figures locals que comparteixen els seus valors i projectes.

Els resultats de les eleccions del maig de 2024 ja van confirmar la força d’Aliança Catalana a l’interior del país, especialment al Ripollès, on va esdevenir primera força en diversos municipis i va entrar al Parlament amb dos diputats. Ara, segons el darrer baròmetre del CEO de juliol de 2025, la formació de Sílvia Orriols podria multiplicar per cinc aquesta representació, amb una projecció d’entre 10 i 11 escons. Aquest creixement geomètric evidencia l’arrelament sòlid del projecte i la seva capacitat per expandir-se territorialment amb una estructura cada cop més forta i cohesionada.

| Aliança Catalana

Durant 2024 i el que portem d'any, Aliança Catalana ha multiplicat la seva presència territorial creant comitès locals en 27 de les 40 comarques catalanes, i ha anat incorporant regidors independents i figures locals a municipis estratègics. Aquesta direcció ha permès consolidar una xarxa potent que articula el partit més enllà del Parlament i li confereix un pes petit, però real, als ajuntaments.

Detalls del conveni

El conveni amb Conxita Iglesias es concreta en mecanismes operatius que inclouen assessorament jurídic, suport a mocions i accions municipals, i campanyes conjuntes. També es preveu la creació d’un òrgan de coordinació amb reunions periòdiques per assegurar el seguiment i l’impuls de les iniciatives compartides.

Aquesta fórmula, flexible però sòlida, garanteix una presència institucional forta sense perdre autonomia, i reforça la capacitat d’Aliança Catalana per fer-se un lloc en municipis petits i mitjans de l’interior, on la proximitat i la gestió local són clau per guanyar confiança i suport.

Amb aquest nou acord, Aliança Catalana confirma que no tanca barraca ni a l’estiu, i que està disposada a consolidar un projecte territorial amb múscul, cohesionat i preparat per ser determinant a les municipals del 2027. La seva aposta per figures locals rellevants que actuen amb independència, però compromeses amb els valors del partit és una fórmula guanyadora que els permet seguir obrint camí i guanyant força on abans la política era un terreny tancat.

| Parlament

Sant Feliu de Buixalleu és l’última mostra d’aquesta estratègia que, combinada amb uns resultats electorals sòlids, situa Aliança Catalana en una posició d’avantguarda per transformar l’escenari polític català des de l’arrel del territori.

Augment de regidors

Oriol Gès, secretari d’Organització d'Aliança Catalana, celebra que ja són 14 els regidors que formen part del projecte d’Aliança Catalana. Actualment, tenen presència a 6 ajuntaments: 2 amb grup propi, Ripoll i Manlleu, i 4 més amb convenis signats —Roda de Ter, Bellpuig, Sant Antoni de Vilamajor i Sant Feliu de Vilamajor.

Durant els mesos vinents el partit nacionalista preveu noves incorporacions arreu del país, amb l’objectiu de consolidar presència a la majoria de comarques catalanes.

Cada cop és més evident que el cordó sanitari s’esquerda, i que el creixement d’Aliança Catalana és ferm, constant i imparable.