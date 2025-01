La gran notícia de Caixabank a mitja Catalunya

CaixaBank ha fet un pas ferm cap a la inclusió financera a Catalunya en anunciar que el seu servei d'oficines mòbils –conegudes com a "ofimòbils"– arriba ja a 458 localitats de les quatre províncies catalanes: Barcelona, Lleida, Girona i Tarragona. Aquesta mesura forma part d'un pla més ampli que ha permès a l'entitat augmentar en un 77% la seva cobertura a nivell nacional en l'últim any, amb l'objectiu d'oferir serveis bancaris en gairebé 1.400 poblacions de tota Espanya que presenten un alt risc d'exclusió financera.

Segons ha confirmat el propi banc, aquestes oficines mòbils recorren més de 18.000 quilòmetres al mes per territori català, atenent les necessitats de prop de 290.000 habitants que, en molts casos, viuen en zones on no hi ha oficines físiques o on l'accés a la banca es veu limitat per la llunyania geogràfica. Cal destacar que un 70% dels usuaris d'aquest servei pertanyen al col·lectiu sènior (majors de 65 anys), cosa que reforça el compromís de CaixaBank amb els clients que requereixen un tracte més proper o que no estan familiaritzats amb els canals digitals.

Un model que acosta el banc a la gent

Les ofimòbils funcionen com a autèntiques sucursals rodants. Estan equipades per realitzar les operacions bancàries més habituals, com retirada d'efectiu, ingrés de xecs o diners en compte, pagament de rebuts i impostos i gestió de consultes i tràmits bàsics. El més notable és que donen cobertura tant a clients com a no clients de l'entitat, facilitant la inclusió financera de qui, per diferents motius, no compten amb una oficina bancària propera. En lloc d'obligar les persones a desplaçar-se llargues distàncies, són les furgonetes les que s'endinsen en els pobles i comuniquen amb els residents de manera regular, amb rutes diàries i visites d'entre una i quatre vegades al mes, segons la demanda local.

Encara que Catalunya sigui una de les zones amb més activitat en aquest servei (amb 9 oficines mòbils i 458 localitats ateses), el desplegament de 34 ofimòbils arriba en total a 17 províncies repartides per Castella i Lleó, Castella-la Manxa, la Comunitat Valenciana, Andalusia, la Comunitat de Madrid i La Rioja, a més de Catalunya. En conjunt, se superen els 75.000 quilòmetres recorreguts mensualment per garantir l'operativitat d'aquestes sucursals ambulants.

Així mateix, CaixaBank manté 5 ofimòbils en reserva amb la finalitat de brindar suport en situacions extraordinàries, ja siguin desastres naturals, esdeveniments esportius, culturals o empresarials. Un exemple recent és el desplaçament de diverses oficines mòbils a localitats de la Comunitat Valenciana afectades per la DANA, on es van tancar temporalment algunes oficines físiques.

| CaixaBank

Una aposta per la inclusió i l'economia local

L'estratègia d'inclusió financera és un dels pilars fonamentals del compromís social de CaixaBank. Més enllà de les dades de cobertura, l'entitat subratlla que el servei d'ofimòbils permet reduir desigualtats i mantenir una relació directa amb els clients que viuen en zones rurals. Amb això, es protegeix tant el teixit econòmic de petites poblacions com l'accés de les persones grans a la banca. D'aquesta manera, es contribueix al desenvolupament de les àrees amb més risc de despoblació, donant suport a comerços, autònoms i veïns de la zona.

A Catalunya, es dona la circumstància que CaixaBank és l'única entitat bancària en alguns municipis, per la qual cosa aquestes oficines mòbils resulten claus per garantir que els serveis financers segueixin a l'abast de tothom. Aquest model itinerant reflecteix la convicció de l'entitat de no abandonar aquelles localitats on presta servei, sota la premissa d'una banca "pròxima i accessible".

Amb aquesta gran notícia, es posa en evidència l'esforç de CaixaBank per consolidar la seva presència a mitja Catalunya (i en altres regions), evitant l'exclusió financera i demostrant que, fins i tot en l'era digital, hi ha formes d'acostar les sucursals bancàries a qui més ho necessiten.