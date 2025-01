Sílvia Orriols denuncia un veto de Bonpreu a una residència d'avis de Ripoll

El veto de Bon Preu Esclat, a través de la seva col·laboradora Worldcoo, a la Fundació Guifré de Ripoll ha desfermat la indignació a la comarca i ha provocat una contundent resposta d'Aliança Catalana. Aquesta fundació, que treballa per garantir el benestar de la gent gran, ha estat exclosa del programa d’arrodoniment solidari, una iniciativa que recapta diners per a entitats socials.

Segons denuncia Aliança Catalana, el motiu d’aquesta exclusió és la presència de Sílvia Orriols, batllessa de Ripoll i presidenta del partit, al patronat de la Fundació Guifré. L'excusa és que des de 2024 no es col·labora amb entitats que tinguin membres amb projecció pública. La pròpia Sílvia Orriols ha explicat casos similars on sí s'ha col·laborat. Per al partit, aquesta decisió no només suposa una discriminació directa per motius ideològics, sinó que castiga indirectament les famílies i els avis de Ripoll que es beneficien de les accions de la fundació.

En un comunicat, Aliança Catalana ha exigit explicacions públiques tant a Bon Preu com a Worldcoo, remarcant que “les accions solidàries no haurien de tenir colors polítics”.

| ACN

També han posat en evidència que altres entitats amb membres políticament exposats no han rebut el mateix tracte, fet que evidencia un “veto ideològic” contra Orriols i, per extensió, contra els ripollesos.

La resposta del territori

El veto no ha passat desapercebut per la comunitat local. Diverses veus han destacat la tasca de la Fundació Guifré com un pilar fonamental per a la gent gran de Ripoll, i han criticat que es posi per davant la ideologia d’un membre del patronat a les necessitats dels usuaris de la fundació.

Des d’Aliança Catalana, consideren aquest episodi com un nou atac a la seva presidenta, a qui acusen de ser “vulnerable a una campanya de criminalització constant”. El partit ha fet una crida a la ciutadania a mostrar el seu suport a la Fundació Guifré i a exigir responsabilitats a Bon Preu i Worldcoo.

El paper de les empreses en la solidaritat

Aquest incident ha reobert el debat sobre els criteris que han de seguir les empreses a l’hora de seleccionar les entitats beneficiàries d’accions solidàries. Segons Aliança Catalana, el criteri de vetar organitzacions amb membres “políticament exposats” és “arbitrari i incoherent”. A més circula per xarxes socials un correu de Worldcoo - l'empresa encarregada de gestionar la campanya - on exposa els motius pels quals s'ha denegat la col·laboració. En el moment de la redacció d'aquesta notícia, Bonpreu encara no s'ha manifestat públicament.

Mentre no hi hagi una rectificació pública, el conflicte segueix viu i posa de manifest el creixent enfrontament entre el món empresarial, les institucions i els nous actors polítics com Aliança Catalana.

| Getty Images Signature, BonpreuEsclat, XCatalunya

Un precedent perillós

Aquest cas també obre una pregunta més àmplia: és legítim que les empreses utilitzin criteris ideològics per a les seves iniciatives solidàries? En un moment en què la polarització política és a l’ordre del dia, episodis com aquest poden tenir conseqüències sobre com es percep el compromís social del teixit empresarial català.

Amb la Fundació Guifré exclosa i les famílies ripolleses afectades, aquest veto es presenta com una prova de foc per al futur de la solidaritat a Catalunya.