Gir de 180 graus en el temps a partir de dilluns: El comunicat del Meteocat

per Pol Nadal

Els últims dies de gener han estat marcats per la presència de cels inestables i algunes precipitacions esporàdiques, un panorama propi de la transició entre l'hivern i les primeres mostres d'inestabilitat atmosfèrica. No obstant això, tot indica que la situació està a punt de fer un gir radical.

Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), el cap de setmana es tancarà amb la persistència de núvols i pluges puntuals el dissabte, mentre que el diumenge començarà a aclarir-se progressivament. Serà a partir del dilluns quan arribarà un canvi molt important: el sol s'instal·larà amb força en bona part del territori i les temperatures iniciaran un ascens apreciable.

| Canva

Un dissabte amb núvols i pluges disperses

Tal com detallen els mapes de Meteocat, el dissabte seguirà dominat per la inestabilitat. Es preveu la formació de nuclis nuvolosos que podrien generar ruixats, especialment al llarg de la meitat nord i en àrees muntanyoses.

Aquestes precipitacions, si bé puntuals, mantindran certa irregularitat tèrmica, amb màximes encara contingudes i mínimes que podrien descendir lleugerament en zones interiors. A comarques del Pirineu i el Prepirineu, no es descarta la possibilitat d'alguna nevada molt residual en cotes altes, si es conserva la massa d'aire fred.

Diumenge de transició

El diumenge, l'escenari començarà a millorar de forma progressiva. La nuvolositat anirà remetent i les pluges es replegaran a sectors molt específics, generalment a la franja més occidental o pirinenca. Les temperatures, per la seva banda, no variaran massa, encara que s'espera un lleuger augment de les mínimes en àrees prelitorals, afavorit per la disminució de les precipitacions. El sol farà acte de presència en amplis sectors, especialment durant la segona meitat del dia, deixant entreveure el preludi d'un canvi més pronunciat.

| RossHelen, PixaBay, geralt, XCatalunya

El dilluns, autèntic punt d'inflexió

Tots els models consultats pels tècnics de Meteocat apunten a un gir complet a partir del dilluns. Amb la retirada del front inestable i l'arribada d'una massa d'aire més temperada, el cel quedarà majoritàriament assolellat, donant pas a jornades marcades per una abundant insolació.

Aquest canvi es traduirà en un ascens notable de les temperatures diürnes, que podrien superar els valors habituals per a l'època en diverses comarques. Així, localitats costaneres i prelitorals podran gaudir de màximes temperades, rondant els 16-18 graus, mentre que a l'interior, si bé les matinades seguiran sent fredes, el mercuri experimentarà un salt diürn significatiu.

Temps a partir del dilluns

La tendència indica que aquest episodi estable podria estendre's durant diversos dies, amb un anticicló que guanyarà protagonisme a la Península. No obstant això, la transició de febrer sol ser capritxosa: l'atmosfera es troba en un moment de canvis continus, i qualsevol borrasca atlàntica o irrupció d'aire polar podria alterar de nou l'escenari.