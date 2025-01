Avís urgent del Meteocat: noves comarques afectades per vent a partir de divendres

La previsió meteorològica per a la recta final de la setmana a Catalunya ha experimentat un lleuger canvi d'última hora que, de manera significativa, modifica l'àmbit geogràfic de l'avís per vent fort. En un primer moment, les alertes emeses pel Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) indicaven que dues comarques, Alt Empordà i Baix Empordà, podien patir ratxes superiors als 30 metres per segon (m/s) en la jornada de divendres.

No obstant això, les últimes actualitzacions han aclarit el quadre: finalment, l'única comarca afectada serà l'Alt Empordà. Aquest reajustament en els mapes de vent s'ha realitzat després d'una anàlisi més detallada de l'evolució de la massa d'aire que arribarà a Catalunya des del nord. D'acord amb el butlletí oficial, les ratxes màximes es concentraran en la franja horària compresa entre dijous a les 19:00 h i divendres a les 19:00 h.

| Andrew1Norton, Getty Images

En aquest interval, els vents de component nord o nord-oest podrien intensificar-se de manera notable en les cotes altes i en àrees costaneres de l'Alt Empordà, sense que s'esperin ara efectes tan marcats al Baix Empordà com s'havia plantejat en un principi.

Perill moderat

El nivell de risc associat se situa en 1 sobre 6, un indicador de perill moderat que no implica una alerta de gran magnitud, però sí recomana prendre precaucions. El Meteocat suggereix, per tant, que aquells que es trobin a la comarca de l'Alt Empordà, o la vagin a visitar en les pròximes hores, extremin la prudència a l'hora de conduir per carreteres exposades al vent lateral i es mantinguin atents a possibles despreniments d'elements sense ancorar. Així mateix, es recorda la importància d'ancorar o retirar objectes que puguin caure en balcons i terrasses.

A més, s'insisteix en la conveniència de seguir les actualitzacions que publiquin els canals oficials al llarg de divendres, ja que les previsions podrien tornar a revisar-se si la situació meteorològica canvia. Encara que l'escenari actual només contempla l'Alt Empordà com a territori amb ratxes intenses, no es descarta que l'entrada d'aire fred pugui modificar marginalment el panorama en altres zones limítrofes de manera puntual.

| PixaBay, Efraimstochter

El Baix Empordà desapareix dels avisos

La decisió de retirar el Baix Empordà de la llista de comarques afectades alleuja el panorama per a aquells municipis que es preparaven per a un divendres complicat. La previsió inicial apuntava a una confluència de vents forts també en aquesta zona, però ara els tècnics del Meteocat han determinat que les ràfegues, si bé poden presentar-se, no assoliran els llindars de perillositat necessaris per mantenir l'avís vigent.