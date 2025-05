Oficial Meteocat: Tornen les pluges, quan i on

per Joan Grimal

El Servei Meteorològic de Catalunya ha publicat la seva predicció, anticipant un panorama mixt per a aquest cap de setmana i l'inici de la pròxima. El butlletí alerta d'un canvi progressiu en les condicions meteorològiques, amb augment de temperatures i retorn de ruixats en zones concretes del territori.

Segons els mapes difosos per Meteocat, la jornada de dissabte estarà marcada per cels parcialment ennuvolats en bona part del nord, mentre que el litoral i el sud del país gaudiran de més estabilitat i sol. La situació variarà lleugerament diumenge i dilluns, amb l'entrada de més nuvolositat i pluges disperses que afectaran especialment les comarques del nord i l'est.

Dissabte: boires matinals i Sol al litoral

Durant el dissabte s'espera boirina o boira en algunes zones de Ponent, l'interior del Camp de Tarragona i el prelitoral central, especialment a primeres hores del dia. No obstant això, aquestes s'aniran dissipant al llarg del matí, deixant pas a cels poc ennuvolats o assolellats.

Al litoral i a les comarques del sud, com l'Ebre i el Baix Camp, predominarà l'ambient assolellat i sec, amb temperatures màximes que superaran els 25 °C en molts punts. L'ambient serà típicament primaveral, i fins i tot estiuenc en àrees com el Baix Ebre o el Garraf.

En canvi, al nord del territori, especialment al Pirineu occidental, podria registrar-se alguna nuvolositat d'evolució, encara que sense precipitacions destacables durant aquesta jornada.

Diumenge: pugen les temperatures i s'intensifica la nuvolositat

Diumenge es preveu un increment clar de les temperatures, sobretot a l'interior de Catalunya. Les màximes podrien assolir o fins i tot superar els 30 °C en alguns valls interiors, com el Segrià o el Pla d'Urgell.

Al llarg del dia, la nuvolositat anirà guanyant terreny al nord del país. A mesura que avanci la tarda, podrien produir-se ruixats aïllats en zones de muntanya, especialment al Pirineu i Prepirineu central, encara que seran puntuals i de poca intensitat.

Al litoral i al prelitoral sud, en canvi, continuarà predominant el sol, acompanyat de temperatures molt agradables. El mar estarà en condicions tranquil·les, amb bona visibilitat i sense fenòmens marítims rellevants.

Dilluns: tempestes més intenses al Pirineu

Dilluns es presenta com el dia més inestable del període previst. El Meteocat ha assenyalat que hi haurà una major presència de núvols convectius al quadrant nord-oriental de Catalunya, la qual cosa podria derivar en tempestes més intenses, algunes acompanyades d'aparell elèctric.

Les zones més afectades seran el Pirineu i Prepirineu, on s'espera que els ruixats siguin més freqüents i en alguns casos localment forts. Aquestes precipitacions podrien anar acompanyades de calamarsa i ratxes de vent. A la resta del territori, especialment al sud i al litoral central, es mantindrà l'ambient més sec.

El fet clau: torna l'activitat tempestuosa al nord

El més destacat d'aquesta predicció, segons informa el mateix Meteocat en el seu tuit, és que els ruixats i tempestes tornaran amb força al Pirineu i Prepirineu. Aquesta activitat podria deixar acumulacions significatives d'aigua i generar canvis bruscos en poc temps.

A més, tot això ocorrerà en un context de temperatures a l'alça, la qual cosa podria afavorir el desenvolupament de tempestes convectives més virulentes. Es recomana precaució en activitats de muntanya i seguir les actualitzacions del Meteocat en els pròxims dies.

L'estiu s'acosta, però encara queden dies de transició on el temps pot sorprendre. A Catalunya, com sempre, toca mirar al cel... i portar el paraigua si vas al nord.