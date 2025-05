Gir de 180º amb les pluges, no se'n van: Anunci urgent del Meteocat amb els detalls

La primavera a Catalunya continua mostrant la seva cara més imprevisible, i just quan molts pensaven que el pitjor havia passat, la situació torna a complicar-se. Després dels episodis recents que fins i tot han arribat a inundar els carrers de diverses localitats, semblava que arribaria un respir. Però els mapes del temps, i especialment l'últim informe del Meteocat, indiquen un panorama diferent per als pròxims dies. Què passarà exactament i què podem esperar?

Dimecres: pluges moderades en diversos punts

Durant el dimecres, segons la previsió del Meteocat, Catalunya experimentarà una evolució clara del temps, passant de moments assolellats pel matí a un augment progressiu de nuvolositat cap al final del matí i, sobretot, durant la tarda.

S'esperen ruixats dispersos principalment en àrees del Pirineu, Prepirineu, la zona interior del quadrant nord-est i al massís del Port. També existeix una alta probabilitat de pluges lleus a moderades al litoral nord. Aquestes precipitacions seran intermitents, acumulant quantitats moderades en general, però localment podrien intensificar-se, sent acompanyades puntualment per tempestes. La cota de neu es mantindrà al voltant dels 1.800 metres, per la qual cosa les zones més elevades podrien veure's lleugerament afectades per nevades puntuals.

Dijous: les precipitacions es generalitzen

El dijous serà un dia especialment inestable a Catalunya, amb un panorama notablement més humit que els dies anteriors. Des de la matinada ja podria aparèixer una precipitació feble a l'extrem sud del territori català, intensificant-se clarament a partir de mitja matí, especialment en àrees de muntanya del prelitoral sud i central. Aquestes pluges també arribaran progressivament al terç sud i oest.

A partir del migdia, la situació podria tornar-se encara més intensa i extensa, afectant pràcticament qualsevol punt de l'interior català i fins i tot algunes zones del litoral sud. Aquests ruixats, d'intensitat feble a moderada, acumularan quantitats que oscil·laran entre escasses i localment abundants. De manera puntual, les pluges podrien venir acompanyades de fenòmens més severs com tempestes i calamarsa, especialment destacables durant les primeres hores de la tarda. La cota de neu augmentarà lleugerament, situant-se entre els 2.000 i els 2.200 metres, la qual cosa reduirà la probabilitat de nevades significatives en zones mitjanes.

Divendres i la continuïtat del fenomen

La situació no millorarà substancialment per al divendres, amb les pluges encara presents en moltes regions catalanes, particularment a les tardes. Encara que la intensitat sembla lleugerament menor en comparació amb el dijous, la incertesa meteorològica es manté alta, especialment en comarques de l'interior i nord-est del territori.

Malgrat la continuïtat i extensió de les pluges durant aquests dies, no s'ha activat cap alerta de risc oficial, almenys fins al moment. La situació, encara que preocupant per la persistència, no sembla tenir la intensitat suficient per requerir mesures excepcionals per part de les autoritats.