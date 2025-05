Gori Masip mostra els greus problemes de les pluges en una localitat catalana

per Iker Silvosa

La jornada de dilluns ha deixat imatges impactants en algunes zones catalanes a causa de les intenses precipitacions, generant gran preocupació entre els ciutadans. Carrers inundats, trànsit paralitzat i una clara interrupció en el dia a dia de molts residents van ser algunes de les conseqüències més evidents. Les xarxes socials s'han omplert ràpidament de vídeos i testimonis, però destaca especialment l'alerta del conegut meteoròleg Gori Masip.

Les tempestes colpegen Sitges i Garraf

Les fortes pluges d'aquest dilluns s'han acarnissat especialment a Sitges i la comarca del Garraf, tal com va advertir en temps real el meteoròleg català Gori Masip. A través del seu compte oficial de Twitter, Masip va mostrar amb claredat com les intenses precipitacions havien convertit els carrers en autèntics rius, paralitzant completament la circulació en diverses àrees problemàtiques del municipi costaner.

En el vídeo compartit per Masip, es pot observar com l'aigua flueix amb força i cobreix completament els carrers, impedint totalment el trànsit de vehicles i fins i tot complicant el pas de vianants. L'alerta llançada per l'expert emfatitzava la necessitat de precaució absoluta davant la complexa situació meteorològica.

Afectacions en el transport públic

La problemàtica meteorològica no només ha perjudicat la mobilitat urbana, sinó que també ha afectat greument el transport públic, en concret la xarxa ferroviària de Rodalies, gestionada per Renfe. Segons un comunicat oficial emès per Rodalies, els trens de la línia R2 Sud, entre les estacions de Sitges i Garraf, van haver de reduir dràsticament la velocitat a causa de les adverses condicions meteorològiques.

Aquesta limitació va provocar un notable increment del temps habitual del recorregut, generant un impacte directe en els usuaris d'aquest servei ferroviari, que van haver d'enfrontar retards i incertesa en els seus desplaçaments. Aquestes mesures preventives, encara que molestes, han estat necessàries per garantir la seguretat tant de passatgers com del personal ferroviari davant les possibles conseqüències derivades de l'acumulació d'aigua i del desbordament puntual de certes àrees properes a les vies.

L'intens episodi meteorològic viscut respon a una situació típica d'inestabilitat atmosfèrica molt freqüent a la primavera. La combinació d'aire fred en altura i un escalfament puntual de la superfície terrestre pot generar tempestes severes, caracteritzades per fortes precipitacions, de vegades acompanyades de calamarsa i fenòmens elèctrics.

A més, la ubicació geogràfica de Sitges i Garraf, properes al litoral català, fa que siguin especialment vulnerables a aquests esdeveniments. L'efecte combinat del relleu muntanyós proper i la proximitat del mar facilita la concentració ràpida de grans quantitats de pluja en poc temps, multiplicant així el risc d'inundacions sobtades.