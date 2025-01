Gir de 180 graus amb el temps després de la Cavalcada de Reis

Les festes nadalenques es despidan amb un cop d'efecte meteorològic. Després de viure diversos dies amb temperatures en ascens i un ambient més suau de l'habitual per a aquesta època de l'any, la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) augura un canvi brusc que es farà notar just després de la tradicional Cavalcada de Reis.

Segons els últims mapes, un front s'acosta des del nord-oest i podria portar precipitacions al quadrant nord-est, i fins i tot nevades en cotes altes, especialment durant la festivitat del 6 de gener.

Un breu respir… abans de la inestabilitat

La jornada de diumenge —coincidint amb la Cavalcada de Reis en moltes poblacions— podria començar amb un ambient relativament estable en bona part del territori. El Meteocat, no obstant això, destaca la possibilitat de bancs de boira matinals en zones de l'interior i prelitoral, que tendiran a dissipar-se al llarg del matí. Les temperatures, tant mínimes com màximes, continuaran mantenint-se per sobre de la mitjana hivernal, almenys durant la primera meitat del dia.

On sí que es podria notar una mica més de nuvolositat serà al Pirineu occidental i, puntualment, en àrees de l'extrem nord, la qual cosa servirà d'anticipació al canvi de temps que arribarà amb el nou front. Segons les dades meteorològiques, la inestabilitat anirà guanyant terreny a mesura que avanci la tarda i podrien registrar-se els primers ruixats febles al litoral nord, encara que sense episodis destacables.

El Dia de Reis, marcat per la neu en cotes altes

Tal com avança el Meteocat, l'arribada del front es farà sentir de ple a partir de dilluns. Per al Dia de Reis (6 de gener), s'esperen pluges que podrien afectar sobretot el quadrant nord-est de Catalunya, mentre que en zones del Pirineu o Prepirineu la cota de neu baixarà prou com per deixar nevades en cotes relativament altes —per sobre dels 1.500-1.600 metres, amb tendència a descendir localment—.

No es descarten algunes precipitacions en àrees properes a l'Ebre i la meseta central catalana, encara que en principi serien més moderades.

Aquest gir de 180 graus obliga a aquells que viatgin o tinguin pensat realitzar activitats a l'aire lliure a revisar la previsió diàriament, especialment si es travessen zones de muntanya.

L'organisme meteorològic insisteix a extremar les precaucions en carreteres d'alta cota, on l'asfalt podria veure's compromès per nevades sobtades o la presència de gel.

De la suavitat a l'ambient plenament hivernal

El canvi brusc podria afectar, a més de les precipitacions, la sensació tèrmica, ja que es preveu que les temperatures màximes experimentin un descens moderat. No es descarta, però, que les mínimes continuïn mostrant un comportament dispar en funció de la nuvolositat i de la ubicació geogràfica. Mentre algunes comarques continuaran lliurant-se de gelades importants, altres zones interiors veuran com s'intensifiquen els valors negatius en caure la nit.