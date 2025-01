Comunicat d'última hora de l'AEMET: Molta atenció al que ve

per Sergi Guillén

Quan semblava que l'estabilitat estava garantida per tancar la temporada nadalenca, l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET) alerta d'un canvi brusc. Que podria deixar-nos les primeres pluges significatives de 2025.

L'anticicló que ha dominat el panorama en les últimes setmanes donarà pas a una possible borrasca demencial que amenaça amb generar un gir molt radical en el temps. Aquells que ja havien guardat el paraigua hauran de recuperar-lo davant l'imminent empitjorament de la situació meteorològica, just en ple Dia de Reis.

Un avançament del que ens espera

Els experts assenyalen que, durant aquests pròxims dies, les temperatures fredes seguiran el seu curs, però el factor clau vindrà amb l'arribada de diversos fronts atlàntics carregats d'humitat. Amb aquesta injecció d'aire més inestable, es preveuen precipitacions abundants i persistents, especialment a la meitat nord peninsular.

Galícia i el Cantàbric seran les regions amb major incidència de pluges, i no es descarta que arribin a ser intenses en alguns punts. En zones muntanyoses es podrien registrar nevades, encara que amb cotes de neu força elevades, generalment per sobre dels 2.000 metres.

Mentrestant, en altres àrees d'Espanya, com la meseta Nord o el Sistema Central, les precipitacions podrien aparèixer de forma puntual. Però l'AEMET remarca la possibilitat que les boires matinals continuïn presents, això sí, amb menys densitat que en jornades anteriors.

Les Balears tampoc esperen grans fenòmens tempestuosos, limitant-se a un augment passatger de núvols i algunes plugims eventuals. A Canàries, s'esperen intervals nuvolosos i un lleuger risc de pluges a les illes occidentals, acompanyades d'una mica de calitja a les orientals.

Ascens de temperatures i pèrdua de gelades

Segons el comunicat de l'AEMET, un dels fenòmens més destacables d'aquest canvi meteorològic serà l'ascens de les temperatures màximes. En llocs com el vall de l'Ebre, el Cantàbric i zones mediterrànies.

En paral·lel, les gelades perdran extensió i intensitat, encara que encara podran afectar de forma puntual les serres del nord i a l'interior peninsular. Les mínimes també podrien pujar, sobretot a la meitat nord, on s'apreciarà la diferència respecte a dies anteriors.

El vent, per la seva banda, apuntarà a un predomini de component oest i sud-oest, intensificant-se a les zones costaneres de Galícia i el nord-oest. Això augmenta el risc de ratxes fortes a la façana atlàntica gallega, on es recomana extremar molt la prudència, especialment en tasques marítimes o activitats a l'aire lliure.

Alertes activades i recomanacions

La borrasca que s'albira a l'horitzó justifica l'activació d'alertes per part de l'AEMET. Els avisos se centren en unes precipitacions intenses al litoral atlàntic gallec, on s'esperen acumulats significatius, així com intervals de vents a la mateixa àrea. A més, les boires engelants en valls de les mesetes i depressions del nord-est podrien causar problemes de visibilitat i situacions perilloses a la carretera.