A voltes amb l’extrema dreta catalana

El processisme (Junts, ER i CUP) i el PSOE-155 insisteixen a posar la llufa d’extrema dreta a una força política com Aliança Catalana que, ras i curt, és nacionalista. És una força política que estima la Pàtria catalana amb totes les seves forces humanes. És un partit llibertari, que busca la llibertat de tot el Poble de Catalunya, entenent per catalans qui ha nascut aquí i viu com a català o bé assumeix la cultura, la llengua i la identitat catalanes. La qual cosa amb la gent provinent de l’Islam és impossible, ja que xoquen amb els nostres valors europeus i occidentals. Això que té de xenòfob i racista?

Les persones catalanes ja s’estan adonant (d’entrada, 120.000 vots a les proppassades eleccions catalanes del 2024), que els processistes i el PSOE-155 els volen fer passar bou per bèstia grossa!!!

| Parlament

Mentides de TV3

TV3 insisteix sempre en aquesta mentida. Ho veiem, per exemple, amb el tracte periodístic que també fan amb el partit polític Alternativa per Alemanya dient-los d’ideologia nazi. No senyors!!! Alternativa per Alemanya és també un partit clarament nacionalista com nosaltres. Els processistes obliden (o ho fan veure) que Alternativa per Alemanya va reconèixer al Parlament europeu el nostre Referèndum d’autodeterminació, en aquell octubre de l’any 2017.

Si la seva líder, Alice Weidel, diu que Adolf Hitler era un comunista!!! Una líder que, com nosaltres, és llibertària. A més, el nacionalsocialisme, el feixisme i el franquisme eren masclistes, violents i autoritaris... i l’Alice és lesbiana, demòcrata i lliurepensadora com la nostra Presidenta Sílvia. Per tant, comprendreu que aquella com nosaltres, defensarà els drets LGTBI.

Aliança Catalana a favor de la democràcia

Tant ella i la Sílvia Orriols diuen el mateix: que guanyi la democràcia, que decideixin els vots. Mai es parla que cap cop militar violent. Al contrari: aquestes forces polítiques reben atacs d’odi, aquí a Catalunya Aliança Catalana els rep d’ER i la CUP!!!

| Parlament

En aquests partits polítics, què hi ha en els seus programes electorals que sigui antidemocràtic? Està clar que tant els processistes (Junts, ER i CUP) com el PSOE-155 no s’han llegit mai el programa d’Aliança Catalana, al contrari, el menyspreen!!!

Centrant-nos en nosaltres, el que Aliança Catalana diu és que els immigrants que siguin legals s’integrin a Catalunya, com qualsevol país europeu normal demana. Que no hi hagin contra-comunitats o guetos.

Què ha fet la Batllessa de Ripoll? Na Sílvia Orriols utilitza el termini legal de tres mesos per esbrinar que no hi hagi frau en l’empadronament. Això és pensar en els ripollesos, que gaudeixin d’ajudes socials qui no sigui del seu poble. Que les ajudes socials siguin pels catalans o per qui ve a casa nostra i s’integra plenament. Si no que se’n vagin!!! No necessitem gent que vulgui destruir la nostra identitat, llengua i cultura catalanes!!!

Visca el 33!!! Visca Catalunya lliure i catalana!!!

Enric Arau Puchades

Militant 713 d’Aliança Catalana