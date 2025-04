Confirmat Meteocat: Multitud de fenòmens meteorològics s'acosten a Catalunya

Catalunya es prepara per viure dies amb condicions meteorològiques especialment variades que podrien sorprendre a molts. Després d'un dijous amb temps majoritàriament estable, ideal per a activitats a l'aire lliure, el panorama climàtic començarà a canviar notablement cap al final de la setmana. La previsió proporcionada per Meteocat avança que els pròxims dies es veuran marcats per l'arribada de diferents fenòmens atmosfèrics que impactaran especialment durant divendres i dissabte.

Dijous, el dia més estable

Segons el pronòstic de Meteocat, el dijous serà una jornada tranquil·la i assolellada en pràcticament tot el territori català. Des de les comarques del litoral fins a l'interior, el sol predominarà, permetent temperatures agradables que oscil·laran entre els 18°C i els 24°C depenent de la zona.

Serà un dia perfecte per aprofitar activitats a l'aire lliure, com passejos, excursions o simplement gaudir en terrasses i parcs. Els núvols seran escassos, i el vent suau, cosa que potenciarà la sensació agradable de primavera.

| Getty Images, Sarah Vazquez, Getty Images Signature, A&J Fotos, XCatalunya

Divendres, canvi radical i arribada de pluges

A partir de divendres la situació canvia dràsticament. Meteocat preveu l'arribada d'un sistema frontal que portarà amb si precipitacions moderades a fortes en diverses comarques, especialment a la Catalunya central, Pirineus i punts de l'interior. Des de primera hora, els núvols aniran guanyant terreny ràpidament, cobrint el cel pràcticament a tot Catalunya.

Les pluges es distribuiran de forma irregular, sent més intenses durant la tarda en àrees com el Berguedà, Osona, Ripollès i Garrotxa. És important destacar que aquestes precipitacions poden anar acompanyades de tempestes puntuals i fortes ratxes de vent en moments específics, cosa que requerirà especial atenció per part de la ciutadania per evitar inconvenients, especialment a les carreteres.

Dissabte, boires i augment de temperatura

El dissabte serà un dia de transició però encara així complicat des del punt de vista meteorològic. A primera hora del dia, boires i bancs de boira es faran presents de forma notable en gran part del territori, especialment en zones costaneres com l'Empordà, el Maresme i part del litoral sud.

Aquestes boires, segons Meteocat, es dissiparan lentament durant el matí, però donaran pas a un cel parcialment ennuvolat. La bona notícia és que, malgrat les condicions atmosfèriques adverses inicials, les temperatures experimentaran un ascens significatiu, assolint màximes properes als 26°C en algunes comarques com el Barcelonès, Vallès Occidental i Baix Llobregat.

Impacte i recomanacions per a la població

Davant aquest panorama tan divers en termes climàtics, la recomanació general és mantenir-se informats sobre l'evolució del temps, especialment per a aquells que tinguin previst desplaçar-se per carretera durant el divendres. És fonamental prendre precaucions en zones muntanyoses, on l'acumulació d'aigua podria generar condicions perilloses.

| Canva

D'altra banda, encara que el dissabte la situació millori paulatinament, és aconsellable planificar activitats exteriors més aviat cap a la tarda, un cop dissipades les boires i estabilitzades les temperatures. En definitiva, l'atenció als parts meteorològics oficials i la planificació anticipada ajudaran a evitar sorpreses desagradables durant aquests dies.

Catalunya entra així en uns dies meteorològicament dinàmics que exigeixen prudència i adaptació, encara que també ofereixen moments ideals per gaudir a l'aire lliure sempre que es presti atenció al temps.