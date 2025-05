Gir de 180 graus en un embassament català, males notícies: es manté la tendència

per Iker Silvosa

Catalunya ha viscut en els últims mesos una notable recuperació en l'estat dels seus embassaments gràcies a pluges abundants i sostingudes en el temps. No obstant això, avui dimecres 21 de maig, es confirma un gir inesperat en un dels embassaments més importants de la conca interna catalana, el pantà de Sau. Aquesta notícia marca un contrast clar amb la tendència positiva generalitzada i requereix una anàlisi detallada per entendre les causes i les possibles conseqüències.

L'embassament de Sau, ubicat a Vilanova de Sau i considerat una peça estratègica en la gestió hídrica catalana, ha experimentat una notable baixada en comparació amb la jornada d'ahir. Actualment, es troba al 67,68% de la seva capacitat, amb 111,84 hectòmetres cúbics emmagatzemats, mentre que ahir estava al 69,23%, amb 114,41 hectòmetres cúbics. Encara que la baixada percentual pugui semblar petita, és significativa tenint en compte l'època de l'any i les necessitats d'aigua que s'apropen amb la calor estival.

Però no cal témer

Malgrat aquesta baixada puntual a Sau, el panorama general continua sent molt positiu en la majoria dels embassaments de les conques internes catalanes, que acumulen actualment un total del 79,48% de la seva capacitat total. Embassaments com Susqueda i Sant Ponç mostren un estat especialment saludable. Susqueda, per exemple, arriba avui a un 82,92% amb 193,21 hectòmetres cúbics, marcant una pujada important respecte a jornades anteriors.

| Gencat

Per la seva banda, l'embassament de Darnius Boadella també continua mostrant una lleugera pujada, amb un emmagatzematge del 75,22% i 45,96 hectòmetres cúbics, millorant respecte a les xifres anteriors. Altres embassaments com la Llosa del Cavall, amb un 75,46%, i la Baells, al 98,30%, mantenen xifres molt positives, consolidant la recuperació hídrica general.

No obstant això, la tendència negativa observada a Sau mereix atenció especial. Aquest embassament és crucial per al subministrament de nombroses localitats, especialment en períodes de màxima demanda com els mesos d'estiu. Una disminució en la seva capacitat podria anticipar restriccions en certes àrees, en cas que aquesta tendència continuï en les pròximes setmanes. Les autoritats responsables de la gestió de l'aigua hauran de monitoritzar amb detall aquesta evolució per actuar preventivament.

L'embassament de Foix, ubicat a Castellet i la Gornal, es manté estable en nivells propers al 100%, una situació molt positiva que contrasta amb el viscut en anys anteriors i que alleuja la pressió sobre els recursos hídrics locals.

Així doncs, encara que Catalunya continua gaudint d'un bon nivell general de reserves hídriques, aquest gir puntual de l'embassament de Sau recorda que l'equilibri del sistema continua sent fràgil. La gestió eficient i responsable continua sent fonamental per garantir el subministrament hídric durant els pròxims mesos. Aquest petit canvi de tendència és un avís que subratlla la importància de continuar adoptant mesures proactives en la gestió dels recursos hídrics.