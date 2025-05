Escàndol al Govern: Tanquen l'oficina a Tel Aviv, Orriols respon de forma contundent

El Govern català ha decidit suprimir l’Oficina de Relacions Exteriors de Tel Aviv, i ho ha fet no per criteris diplomàtics, econòmics ni estratègics, sinó per complaure els xantatges ideològics del sector més radical dels seus socis de govern. Així ho ha denunciat aquest dimecres Aliança Catalana en una contundent roda de premsa al Parlament.

Jordi Coma ha carregat durament contra la decisió “irresponsable” de la Generalitat, presa a instàncies dels Comuns i amb el vistiplau submís del PSC, ERC i la CUP, que ha qualificat de “Govern acomplexat i dèbil”. Coma ha denunciat que es tracta de facto d’un “trencament de relacions diplomàtiques amb l’Estat d’Israel”, un dels socis més importants de Catalunya en matèria tecnològica, comercial i acadèmica.

“És un error monumental. Israel és el tercer centre tecnològic mundial, només per darrere de Silicon Valley i Boston. Trencar-hi relacions comercials és un suïcidi econòmic”, ha denunciat Coma.

| Ruben Novoa

Relació empresarial amb Israel

La dada és incontestable: més de 925 empreses catalanes hi tenen relació regular, i 2.500 més fan operacions puntuals per un volum anual combinat de 1.150 milions d’euros. A més, en els últims quatre anys, s’han signat 45 convenis de recerca universitària conjunta amb institucions israelianes d’alt nivell, com el Technion Institute of Technology o la Universitat Hebrea de Jerusalem.

Aliança Catalana ha assenyalat la hipocresia d’aquest tancament, mentre es mantenen oficines obertes en països com la Xina, Dubai, el Marroc o altres règims autoritaris, els quals —com ha recordat Coma— “no tenen ni de lluny els estàndards democràtics d’Israel”.

També s’ha posat sobre la taula el component ideològic i antisemita que hi ha darrere de la maniobra. Coma ha denunciat que mentre la CUP brama consignes com “Palestina, des del riu fins al mar”, que implica l’extermini literal de l’estat d’Israel, el Govern calla i obeeix. “Nosaltres diem alt i clar: Visca Israel i visca Catalunya”, ha reblat el portaveu d’Aliança Catalana.

La diputada i presidenta del partit, Sílvia Orriols, ha afegit una reflexió contundent:

“És una vergonya que després del brutal atemptat del 7 d’octubre, amb més de mil morts i centenars de segrestats —molts encara retinguts a Gaza—, el Govern català decideixi assenyalar Israel, que l’únic que fa és defensar els seus ciutadans. Qualsevol estat democràtic hauria de fer el mateix.”

Orriols ha volgut deixar clar que Aliança Catalana estarà sempre al costat de la civilització i en contra de la barbàrie: “No acceptem lliçons de moral de qui blanqueja terroristes. El nostre lloc és al costat d’Israel, la democràcia i la llibertat”.