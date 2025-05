Oficial: La data d'estrena de Bola de Drac Super a TV3

L'univers de Son Goku es prepara per a un nou capítol en la seva història televisiva. Després d'anys d'espera i peticions per part dels seguidors, "Bola de Drac Súper" s'estrenarà per primera vegada en català el pròxim 6 de juny a la plataforma 3Cat i el canal SX3. Aquest llançament marca una fita en la trajectòria de la sèrie a Catalunya, on la franquícia ha gaudit d'una popularitat inquebrantable des de la seva primera emissió als anys 90.

El retorn d'una llegenda

La sèrie "Bola de Drac Súper" s'uneix al catàleg de 3Cat i SX3, que ja inclou les emblemàtiques "Bola de Drac" i "Bola de Drac Z". Aquestes últimes han acumulat més d'11 milions de visualitzacions des de la seva reintroducció a la plataforma, demostrant el fervor continu dels fans.

La nova entrega, que consta de cinc temporades, s'estrenarà de forma progressiva al llarg de l'any. Inicialment, estaran disponibles les dues primeres temporades, que abasten les sagues de "La Batalla dels Déus" i "La Resurrecció d'en Freezer". El doblatge al català, realitzat per primera vegada per a aquesta sèrie, ha estat un esforç significatiu per part de l'equip de producció, que ha treballat intensament per mantenir l'essència original de l'anime.

| TV3, Billion Photos

Una celebració anticipada

Com a preludi a l'estrena oficial, 3Cat ha organitzat una preestrena exclusiva dels dos primers episodis el dissabte 31 de maig a la sala Phenomena de Barcelona. Aquest esdeveniment temàtic, de caràcter familiar, oferirà als assistents l'oportunitat de submergir-se en l'univers de "Bola de Drac Súper" abans de la seva emissió a televisió.

Les invitacions per a la preestrena es poden obtenir participant en un concurs organitzat pel programa "Ràndom" del SX3, així com en diversos reptes que es duran a terme a Girona, Lleida i Tarragona durant el mes de maig. Aquestes activitats busquen involucrar els fans de totes les edats i regions en la celebració del retorn de la sèrie.

Un fenomen intergeneracional

Des de la seva primera emissió a TV3 el 1990, "Bola de Drac" s'ha convertit en un fenomen cultural a Catalunya. La sèrie no només va introduir l'anime a una generació d'espectadors, sinó que també va contribuir a la normalització del català als mitjans de comunicació. El retorn de la franquícia, ara amb "Bola de Drac Súper", reforça aquest llegat i ofereix a noves generacions l'oportunitat de connectar amb les aventures de Son Goku en la seva llengua materna.

| Twitter, XCatalunya

L'estrena de "Bola de Drac Súper" en català representa un pas significatiu en la promoció de continguts audiovisuals en llengües cooficials, destacant la importància de la diversitat lingüística en l'oferta televisiva. A més, reflecteix el compromís de les plataformes 3Cat i SX3 amb la producció i difusió de continguts que ressonin amb la identitat cultural de la seva audiència.

Amb l'arribada de "Bola de Drac Súper", els seguidors de la saga tenen una nova cita amb les aventures de Son Goku i els seus amics. La combinació de nostàlgia i novetats promet captar tant els fans de sempre com nous espectadors. Estàs llest per embarcar-te en aquesta nova aventura?