Gir de 180 graus en el temps a partir de dissabte, tota Catalunya afectada

La calma dels dies assolellats i temperats que hem gaudit aquesta setmana a Catalunya està a punt de transformar-se. Si els últims dies ens han regalat cels oberts i temperatures agradables, un canvi radical s'acosta, posant a prova la nostra preparació per al clima hivernal. A mesura que avancem cap al cap de setmana, un sistema meteorològic dinàmic promet alterar els plans de milers de persones a tot el país, des del Pirineu fins a la Costa Brava.

Un gir inesperat en el pronòstic: del sol a la pluja intensa

Segons les prediccions de Meteocat, l'agència oficial de meteorologia de la Generalitat, Catalunya experimentarà un canvi dràstic en el temps a partir del dissabte, 21 de febrer de 2025. Aquest gir de 180 graus comença amb un dijous caracteritzat per cels parcialment ennuvolats, amb abundants núvols baixos i una mica de circulació d'altituds, però sense precipitacions significatives.

Les temperatures es mantindran estables, encara que amb una tendència progressiva a la baixa.

| Canva

El divendres, la nuvolositat s'intensificarà, tornant-se més compacta i estesa. Encara que no s'esperen pluges generalitzades encara, les condicions seran ideals per a l'arribada d'un front fred que culminarà el dissabte.

En aquest dia, una tongada de precipitació forta i extensa escombrarà tota Catalunya, afectant des de les comarques de l'interior, com l'Alt Urgell o el Berguedà, fins a les zones costaneres, com el Maresme o el Baix Empordà. Els mapes meteorològics mostren un patró clar: icones de pluja intensa i tempestes disperses cobreixen el territori, amb especial incidència al nord-est i les zones muntanyoses, on podrien acumular-se fins a 30-40 mil·límetres d'aigua en poques hores.

Aquest fenomen es deu a la interacció entre una massa d'aire fred procedent del nord d'Europa i l'aire més càlid i humit del Mediterrani, generant inestabilitat atmosfèrica. En termes pràctics, imagina un cel gris i pesat que, de sobte, descarrega aigua amb força, acompanyat de possibles trons en àrees puntuals. Les temperatures descendiran notablement, situant-se entre 8 i 14 ºC en gran part de la regió, cosa que farà que la sensació tèrmica sigui encara més freda.

| arrfoto, Getty Images Signature: gdagys, XCatalunya

Preparatius i precaucions per al cap de setmana

Aquest canvi climàtic no només transformarà el paisatge, sinó que també tindrà un impacte directe en la vida quotidiana. Les autoritats recomanen revisar l'estat de teulades i canalitzacions, especialment en zones rurals, per evitar inundacions locals. Per als conductors, s'aconsella extremar la precaució en carreteres secundàries, on la pluja i el vent podrien reduir la visibilitat. Si planeges activitats a l'aire lliure, porta roba impermeable i revisa les alertes de Meteocat, que actualitzaran la informació en temps real.