La caverna mediàtica beneeix el pacte socialprocessista per fer fora l''ultra' Orriols

Ricard Ustrell es va desplaçar fins a Ripoll per entrevistar la seva alcaldessa. O la seva 'batllessa' com la mateixa Sílvia Orriols li va haver de recordar en més d'una ocasió. Encara que el concepte "alcaldessa" sigui correcte en català (català normatiu), no és el terme genuí que s'ha d'emprar per descriure la persona que ha tingut la confiança del ple d'un ajuntament.

En les eleccions de 2023, Sílvia Orriols va ser la candidata més votada. En un municipi de 17 regidors, Orriols va obtenir 6 cadires. Junts i ERC van aconseguir 3 edils cadascun, PSC i CUP, 2 cadascun d'ells i 'Som-hi Ripoll', un partit independent, 1.

La impossibilitat de pactar uns pressupostos va acabar amb una moció de confiança proposada per la mateixa Sílvia Orriols. En un acte de transparència i honestedat, la líder independentista va dir que si no tenia la confiança del poble de Ripoll (representat en el ple), faria un pas enrere. Doncs bé, aquesta moció de confiança es va saldar amb tots els vots en contra menys els d'Aliança Catalana. 11 a 6.

Cop d'estat

En l'entrevista amb Ustrell, Orriols va ser molt clara i contundent i va titllar el pacte com un "cop d'estat". Cert és que és un pacte legítim i que està previst per la Llei, però són partits que "no portaven aquest pacte en el seu programa electoral". A més, es fa difícil pensar que un votant de Junts estigui d'acord amb un pacte amb la CUP. De la mateixa manera, és difícil pensar que un votant del PSC accepti un acord amb Junts.

Van poder pactar durant la constitució del ple, però no ho van fer. Van voler posar a prova la gestió d'Orriols perquè pensaven que no seria capaç de gestionar el seu municipi i que en les pròximes eleccions municipals, els seus suports desapareixerien. Es van equivocar, doncs, la dirigent aliada ha sortit més reforçada.

Vistiplau dels poders mediàtics

Els mitjans de comunicació de Catalunya i també de l'Estat espanyol (on estan encantats amb el que anomenen "divisió de l'independentisme") aproven aquest acte legítim però antidemocràtic. A Barcelona i a Madrid temen la figura de Sílvia Orriols. A la Plaça Sant Jaume i al Parc de la Ciutadella perquè és l'única candidata capaç d'acabar amb el processisme i amb les polítiques progres dels últims anys.

Al Congrés dels Diputats i a la Moncloa perquè veuen una líder amb les idees clares capaç de sacsejar les regles del joc. Saben que no trenca l'independentisme, com diuen alguns, sinó que destapa la mentida del fals independentisme, del processisme.

En aquest sentit, Libertad Digital, ha publicat un article fent-se ressò del fenomen Sílvia Orriols, a la qual defineix com "ultra". "Junts, ERC i el PSC couen el pacte per arrabassar l'alcaldia de Ripoll a la separatista ultra Orriols".

Gir d'última hora

Finalment, no hi haurà moció de censura. Després d'una victòria inicial dels partits opositors, que van votar no a la moció de confiança plantejada per Orriols, aquest acord ja no existeix. Junts per Catalunya ha decidit que no votarà a favor de la moció de censura contra la batllessa d'Aliança Catalana i, per tant, aquesta seguirà ocupant aquest càrrec.

Aquesta tarda, el secretari general de Junts per Catalunya, Jordi Turull, s'ha desplaçat fins a Ripoll i ha anunciat que el seu partit no votarà juntament amb PSC, ERC, CUP i Som-hi Ripoll. Acompanyat dels regidors Ferran Raigón, Montsina Llimós i María Soldevila; l'exalcalde i diputat, Jordi Munell, i el diputat per Girona, Salvador Vergés, han explicat que: "Volem guanyar a Sílvia Orriols a les urnes, i no als despatxos".

Queda clar que a Junts temen el fenomen Sílvia Orriols i saben que la dirigent independentista està aconseguint molts vots del seu partit. Un cop a la democràcia com el que estava anunciat, seria un cop molt dur per a Junts en les pròximes eleccions. En les municipals i en les nacionals.