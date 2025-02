Gir de 180 graus en el temps a partir de dilluns: El fenomen que arriba

per Sergi Guillén

Després d'un període de relativa estabilitat meteorològica, un canvi radical s'acosta a partir de dilluns. Les condicions a Catalunya, i especialment al Pirineu, faran un gir amb l'arribada d'un nou front atlàntic que portarà precipitacions, descens tèrmic i neu a cotes relativament baixes.

Pluges i neu: el dissabte marca l'inici del canvi

El dissabte serà el punt d'inflexió. Segons el Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat), s'espera una "tongada de precipitació" que podria ser abundant en algunes zones. La pluja serà protagonista en gran part del territori català, encara que amb especial incidència a l'oest i al Pirineu.

La cota de neu baixarà fins als 1600 metres, podent situar-se en 1400 metres a la vessant nord; aquesta nevada suposa un canvi després de diversos dies amb temperatures relativament suaus. El diumenge serà un dia de transició, amb una reducció notable de les precipitacions i la progressiva estabilització del temps. No obstant això, la jornada no estarà exempta de nuvolositat i algun ruixat residual, sobretot al quadrant nord-est de Catalunya.

Dilluns: s'imposa l'estabilitat, però amb temperatures més fredes

Amb l'arribada de dilluns, el panorama meteorològic s'estabilitzarà. Les altes pressions es reforçaran, cosa que garantirà un temps més sec i assolellat a la majoria de les comarques catalanes. No obstant això, el canvi més evident serà la baixada de temperatures.

Les mínimes descendiran de manera apreciable, sobretot a l'interior i zones de muntanya, on les gelades tornaran a ser protagonistes. A les principals ciutats, com Barcelona, Girona o Tarragona, les temperatures diürnes es mantindran al voltant dels 13-16 graus, però amb nits més fredes.

Aquest descens tèrmic serà especialment notable al Pirineu i el Prepirineu, on les mínimes podran situar-se sota zero en alguns punts. A cotes altes, la neu caiguda el dissabte i diumenge es mantindrà a causa del refredament nocturn, afavorint unes noves condicions ideals per als aficionats als esports d'hivern.

Impacte i recomanacions

El canvi de temps afectarà diversos aspectes de la vida quotidiana. En primer lloc, les pluges del dissabte poden generar diversos problemes puntuals en la mobilitat, sobretot en carreteres de muntanya i en zones urbanes propenses a acumulacions d'aigua. Es recomana precaució als conductors i seguir les actualitzacions meteorològiques.

Per a aquells que tinguin plans a l'aire lliure, el diumenge serà un dia més adequat, encara que amb una sensació tèrmica més fresca. A partir de dilluns, amb el retorn del temps estable però fred, és aconsellable abrigar-se bé a les primeres hores del matí. I extremar la precaució en carreteres d'alta muntanya per la possible formació de plaques de gel.

Així doncs, el temps a Catalunya experimentarà un gir de 180 graus amb l'arribada del cap de setmana. La pluja, la neu i el fred marcaran la transició cap a una setmana més estable, però amb temperatures hivernals. Es recomana seguir l'evolució meteorològica a través dels canals oficials per estar preparats davant qualsevol eventualitat.