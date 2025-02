Oficial Meteocat: Cap de setmana amb constants canvis de temps

per Iker Silvosa

El clima a Catalunya es prepara per a un cap de setmana ple de variacions, segons les últimes previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat). Els habitants de la regió hauran d'estar atents a les condicions canviants que s'acosten.

Divendres, un front atlàntic actiu s'aproximarà a la península ibèrica, afectant principalment la meitat occidental d'Espanya. Encara que les precipitacions més intenses s'esperen a Galícia i Castella i Lleó, Catalunya no quedarà exempta d'aquest fenomen. Es preveuen pluges moderades en diverses comarques catalanes, especialment al Pirineu i Prepirineu, estenent-se cap al nord-est al llarg del dia.

| Getty Images, LightSecond

A més, les temperatures experimentaran un descens, amb màximes que oscil·laran entre els 12°C i 16°C a la majoria de les localitats. El vent també serà protagonista, amb ratxes moderades a fortes provinents del sud-oest, especialment en zones costaneres i de muntanya.

Dissabte: Intervals nuvolosos i temperatures en ascens

Després del pas del front, dissabte es llevarà amb intervals nuvolosos i una disminució de les precipitacions. No obstant això, no es descarten ruixats aïllats en àrees muntanyoses durant el matí. A mesura que avanci el dia, els núvols s'aniran dissipant, donant pas a clars i permetent un lleuger augment de les temperatures. Les màximes podrien assolir els 18°C en zones del litoral i prelitoral, mentre que a l'interior es mantindran al voltant dels 15°C. El vent disminuirà la seva intensitat, encara que persistiran brises suaus de l'oest.

Diumenge: Ambient primaveral i estabilitat

Diumenge es perfila com la jornada més estable del cap de setmana. Una dorsal anticiclònica s'assentarà sobre la regió, proporcionant cels clars i un ambient més càlid. Les temperatures màximes podrien superar els 20°C en àrees del litoral, com Barcelona i Tarragona, i rondar els 18°C a l'interior. Aquest repunt tèrmic oferirà condicions més pròpies de la primavera que de l'hivern, convidant a gaudir d'activitats a l'aire lliure. No obstant això, és recomanable protegir-se adequadament del sol i mantenir-se hidratat.

Recomanacions per al cap de setmana

Donada la variabilitat meteorològica prevista, és aconsellable que la població de Catalunya:

Consulti regularment les actualitzacions del temps a través de fonts oficials com Meteocat.

Adapti la seva vestimenta a les condicions canviants, portant capes que puguin afegir-se o retirar-se segons sigui necessari.

Prengui precaucions davant possibles ratxes de vent, especialment en zones elevades i costaneres.

Aprofiti diumenge per a activitats a l'aire lliure, sempre considerant les mesures de protecció solar adequades.

Aquest cap de setmana serà un clar exemple de la dinàmica i diversitat del clima català, recordant-nos la importància d'estar sempre informats i preparats davant els seus canvis.