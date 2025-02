La Gran Pel·lícula del 21 de febrer: El biopic d'una icona del segle XX

Els espectadors habituals de TV3, l'audiència fidel d'aquesta cadena, coneix perfectament quina és la seva programació habitual. La televisió pública de Catalunya ordena la setmana amb productes que funcionen i que valen per ser, en moltes ocasions, líders d'audiència al nostre país.

La setmana comença el dilluns amb 'Crims', que ha substituït a 'El Foraster', un dels programes estrella. Continua amb el documental de Sense Ficció els dimarts i el 'Joc de Cartes' els dimecres, un altre plat fort. Polònia, que porta dues dècades en antena, té el dijous assegurat i falta el divendres. Els divendres històricament s'han dedicat al cinema i aquesta setmana no és una excepció.

La Gran Pel·lícula

Els espectadors de TV3 podran veure Yves Saint Laurent. Comença a les 22:05h i és un drama. Va ser creada el 2014 però està ambientada als anys 50. És un film francès del gènere biogràfic i dramàtic que retrata la vida i trajectòria del reconegut dissenyador de moda. Va ser produïda el 2014 i dirigida per Jalil Lespert, estrenant-se aquell mateix any al Festival Internacional de Cinema de Berlín.

El repartiment principal està encapçalat per Pierre Niney, qui interpreta Yves Saint Laurent. Guillaume Gallienne dona vida a Pierre Bergé, parella i soci comercial del dissenyador. Charlotte Le Bon encarna Victoire Doutreleau, una de les muses i models de Saint Laurent, mentre que Laura Smet i Marie de Villepin interpreten Loulou de la Falaise i Betty Catroux, respectivament.

La trama se centra en el jove Yves Saint Laurent, nomenat director artístic de la casa de moda Christian Dior el 1957, quan tot just tenia 21 anys. La pel·lícula explora els seus primers triomfs en l'alta costura, alhora que mostra com la seva relació sentimental i professional amb Pierre Bergé es converteix en el suport fonamental de la seva carrera. S'exhibeix el seu ascens a l'èxit i a la fama internacional, així com les dificultats personals i emocionals que travessa, incloses les seves inseguretats i els seus problemes de salut. També es representen moments clau de la moda, com la fundació de la seva pròpia casa d'alta costura i la revolució que van suposar els seus dissenys avantguardistes.

"Yves Saint Laurent" barreja la recreació d'espectaculars desfilades amb una mirada íntima a la vida privada del dissenyador, revelant no només la genialitat de la seva visió creativa, sinó també la complexitat de la seva personalitat i les circumstàncies que el van elevar a l'estatus de llegenda en la indústria de la moda.

Resta de la programació

TV3 continua amb una altra pel·lícula, a les 23.50h. 'El venedor de tabac'. El film està ambientada a l'Alemanya i Àustria de 1937, en ple nazisme. A partir de la 01:50h i amb l'audiència a la baixa, s'emet el programa 324 al principal canal de la Televisió de Catalunya.