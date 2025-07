Gir inesperat als embassaments catalans: Cop dur per a Riudecanyes

per Iker Silvosa

Les pluges intenses que han escombrat Catalunya en les últimes 48 hores han retornat l'optimisme a gran part del sistema hídric català, amb pujades generalitzades i registres excepcionals en alguns pantans. Tanmateix, el repunt esperat en tots els embassaments no ha arribat.

La decepció més gran la protagonitza, un cop més, el pantà de Riudecanyes, que segueix sense mostrar símptomes de recuperació i encadena un altre dia en descens, situant-se ja al 42,33% de la seva capacitat. Malgrat les expectatives posades en l'episodi de precipitacions, Riudecanyes es consolida com el punt feble de la xarxa catalana i continua sense rebre l'impuls que urgeix l'agricultura i el regadiu del Baix Camp.

El contrast amb altres embassaments és notori. El pantà de Foix, que ahir es mantenia estable després del buidatge controlat per evitar nous desbordaments, ha tornat avui a registrar una pujada espectacular i supera de nou el 100% d'ompliment. Després d'alliberar aigua de manera preventiva, l'arribada de les pluges ha omplert ràpidament l'embassament, retornant-lo a una situació de màxim risc i evidenciant, una altra vegada, la necessitat urgent d'inversions per modernitzar la gestió, el desfangament i les comportes del Foix.

| ACN

Resistència davant les pluges

La resta del sistema ha respost de manera molt més positiva a l'episodi de pluges. Sant Ponç puja gairebé un punt, situant-se al 86,72%, mentre que Sau i la Llosa del Cavall també protagonitzen repunts notables i arriben al 64,61% i al 83,14%, respectivament. La Baells consolida la seva resistència habitual amb un increment fins al 89,74%, i Foix torna a mostrar la volatilitat extrema que el caracteritza en els últims mesos. Només Darnius Boadella i Siurana acompanyen Riudecanyes en la tendència descendent, tot i que les seves baixades són molt més suaus.

A nivell global, la capacitat dels embassaments catalans ascendeix avui fins al 77,37%, cosa que suposa una pujada de +0,38 punts percentuals en un sol dia i trenca la ratxa de pèrdues diàries. És una dada que reflecteix la importància de la gestió anticipada—com els desembassaments preventius a Foix i la vigilància reforçada a Susqueda—i que demostra com la meteorologia continua sent determinant per a l'estabilitat del sistema.

A partir de demà, ja sense previsions de tempestes i pluges intenses durant uns dies, el més normal és que retorni la tendència descendent. El que és habitual, de fet, en èpoques d'estiu amb una evaporació tan elevada.