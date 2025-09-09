El giro que espera el consejero delegado del Banc Sabadell y deja descolocado al BBVA

El panorama bancario español se encuentra en un estado de efervescencia y análisis constante. Las recientes decisiones de política monetaria han dibujado un escenario complejo para las entidades financieras. Este entorno de tipos de interés elevados ha fortalecido los márgenes de los bancos, pero también ha generado una intensa competencia.

En medio de este tablero estratégico, las operaciones corporativas como las fusiones y adquisiciones adquieren una relevancia capital. La Oferta Pública de Adquisición (OPA) hostil lanzada por BBVA sobre Banc Sabadell se ha convertido en el epicentro de todas las miradas. La operación no solo definirá el futuro de dos gigantes financieros, sino que también redibujará el mapa de poder en el sector.

La confianza de Sabadell frente al silencio del banco vasco

El consejero delegado de Banc Sabadell, César González-Bueno, ha introducido una nueva variable en la ecuación. Durante una conferencia organizada por Barclays, el directivo expresó una convicción que ha resonado con fuerza en el mercado. Considera que el sentido común invita a pensar que la actual oferta del BBVA no puede ser la definitiva.

Esta declaración pública añade una capa de presión sobre la entidad vasca, que hasta ahora ha mantenido una postura firme. González-Bueno defendió con vehemencia el valor intrínseco de su entidad, destacando la notable trayectoria de los últimos cinco años. Para la cúpula de Sabadell, la propuesta actual simplemente no refleja el potencial ni el atractivo del banco catalán para sus accionistas.

El consejero delegado recordó un episodio clave que fundamenta su actual rechazo a las condiciones impuestas. "Vam rebutjar una oferta que era millor que aquesta", afirmó, rememorando la propuesta anterior que consideraban superior.

La oferta vigente, que propone una acción y una cantidad en metálico por un paquete de acciones de Sabadell, es vista como insuficiente. El mensaje es claro y directo: el valor de la entidad ha crecido y la oferta debería ajustarse a esta nueva realidad. La estrategia parece ser la de evidenciar una infravaloración, esperando que los accionistas y el propio mercado secunden esta visión crítica.

Las sinergias en el punto de mira y los plazos clave de la CNMV

Uno de los argumentos más sólidos esgrimidos por la dirección de Sabadell se centra en las sinergias. González-Bueno ha puesto el foco en las proyecciones presentadas por la entidad vasca, calificándolas de poco realistas. En el lenguaje financiero, las sinergias representan los ahorros de costes y eficiencias que se esperan de una fusión.

El directivo sugiere que muchos de los elementos incluidos en el cálculo de BBVA necesitarán una revisión profunda. Este escepticismo sobre los beneficios de la integración añade más dudas sobre la viabilidad y conveniencia de la operación. La crítica no es superficial, sino que ataca directamente la justificación económica de la oferta.

Mientras tanto, el reloj regulatorio sigue su curso implacable, marcando los próximos movimientos de este duelo corporativo. La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha dado luz verde al folleto de la operación. Ahora, el consejo de administración del Banc Sabadell se encuentra inmerso en un análisis exhaustivo de la propuesta.

Se espera que antes del 18 de septiembre los directivos detallen públicamente las razones de su rechazo formal. Por su parte, BBVA tiene un margen de tiempo limitado si decide mejorar su oferta, concretamente hasta diez días antes de que finalice el periodo de aceptación, fijado para el 7 de octubre. La partida de ajedrez ha entrado en una fase decisiva, donde cada movimiento es analizado con lupa por inversores y analistas.