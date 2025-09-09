Totes les platges d'una localitat, amb bandera vermella: risc de tempesta elèctrica

Els efectes del temporal que afecta Catalunya es materialitzen de manera contundent al litoral, més enllà de les zones amb el màxim nivell d'alerta. La inestabilitat generalitzada està provocant situacions de risc real en diversos punts de la costa.
Un clar exemple es viu aquest matí a la comarca del Garraf, on les autoritats han pres mesures dràstiques. La seguretat dels banyistes s'ha convertit en la prioritat absoluta davant unes condicions marítimes molt adverses. Aquesta situació demostra que el perill no es limita únicament a les àrees amb avís per pluja intensa.
Cubelles prohibeix el bany a tota la seva costa
El municipi de Cubelles, situat a la comarca del Garraf, ha hissat la bandera vermella a la totalitat de les seves platges. La decisió, comunicada per Protecció Civil a mig matí, implica la prohibició total i estricta del bany per a totes les persones.
Aquesta mesura de màxima seguretat respon a la confluència de dos fenòmens meteorològics perillosos que afecten la zona. D'una banda, existeix un risc elevat de tempestes elèctriques que podrien descarregar sobre la línia de la costa. D'altra banda, s'ha constatat la presència d'un fort onatge que fa que el bany sigui extremadament perillós.
El perill més enllà de la pluja intensa
Aquest incident a Cubelles és un recordatori important de la complexitat de l'actual episodi meteorològic. Tot i que els avisos de nivell taronja per intensitat de pluja es concentren avui al nord-est, gran part del litoral, inclòs el Garraf, es troba sota un avís groc per risc moderat.
Aquest nivell d'alerta, si bé és inferior, contempla la formació de cèl·lules tempestuoses locals molt actives. Aquestes tempestes, encara que no sempre descarreguin grans quantitats de pluja, porten associats altres perills com l'aparell elèctric i les fortes ratxes de vent. El vent és, precisament, el responsable d'alterar l'estat del mar, generant un onatge que pot sorprendre els banyistes.
Un recordatori de l'extensió real del temporal
La situació a la costa del Garraf demostra que cap punt del litoral català està completament fora de perill avui. La prohibició del bany a Cubelles serveix com un advertiment per als municipis veïns i per a tota la franja costanera. És fonamental que la ciutadania entengui que un avís groc no significa absència de perill, sinó una probabilitat moderada que es produeixin fenòmens adversos.
Les condicions locals poden deteriorar-se amb enorme rapidesa, obligant les autoritats a actuar de manera preventiva. Per això, és crucial prestar atenció no només als mapes de pluja, sinó també a les indicacions de seguretat a les platges.
La seguretat costanera com a màxima prioritat
Les autoritats d'emergències insisteixen en la necessitat de respectar en tot moment la senyalització de les platges. La bandera vermella és una prohibició inequívoca que no admet interpretacions i que busca evitar desenllaços tràgics.
Es prega a la població que no s'acosti a espigons o esculleres, on l'impacte de les onades és molt més gran. Aquesta recomanació és extensiva a tota la costa catalana mentre duri el temporal. Les condicions marítimes no milloraran fins que la inestabilitat atmosfèrica es retiri completament, cosa que s'espera a partir de les últimes hores d'aquesta mateixa tarda.